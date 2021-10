La WWE publie des plans de contenu téléchargeable WWE 2K22 apparemment sabordés

Les sorties de la WWE en 2021 auraient conduit à l’annulation de certains des DLC prévus pour WWE 2K22. 2K développe la nouvelle itération du jeu après avoir sauté l’année dernière, et un nouveau rapport suggère que les sorties de la WWE au cours de l’été ont entraîné l’explosion de leurs plans de contenu téléchargeable.

Selon Sports Gamers Online, au moins quatre superstars publiées à partir du 6 août faisaient partie du DLC prévu et Bronson Reed devait être l’un de ces membres du DLC.

Les versions auraient conduit 2K et Visual Concepts, l’équipe de développement, à « brouiller » les plans DLC avec au moins deux packages DLC mis au rebut. La rumeur dit (non confirmé) que 2K envisage un « service » quelconque pour les mises à jour de la liste au lieu du DLC traditionnel, avec le plan potentiel de libérer de nouvelles stars à mesure qu’elles sont terminées. Encore une fois, cela n’est pas confirmé pour le moment et n’est qu’une rumeur. Une source proche de l’équipe a simplement déclaré au site : « nous travaillons sur des choses » concernant les DLC pour le jeu.

WWE 2K22 devrait sortir au début de l’année prochaine.