La WWE publie William Regal et d’autres dans les dernières versions ; les hommages d’Edge, Sasha Banks, Becky Lynch et d’autres affluent

La WWE libère toujours des talents et l’équipe de NXT dans les coulisses a été la plus durement touchée mercredi soir.

Alors que la WWE n’a pas annoncé les coupes, Fightful a rapporté que William Regal (Darren Matthews) ‘Road Dogg’ Brian James, Ace Steel (Christopher Guy), Dave Kapoor, Scott Armstrong (Joseph Scott James), l’entraîneur Allison Danger (Cathy Corino ) et Ryan Katz font partie des coupes.

William Regal avait été l’un des hommes les plus influents de NXT

Le rapport a également revendiqué les sorties des talents Hachiman (Hideki Suzuki), Timothy Thatcher et Brit Danny Burch.

La nouvelle du départ de Regal a envoyé des ondes de choc dans le monde de la lutte.

Le Britannique avait été avec la WWE à divers titres pendant plus de 20 ans, commençant comme lutteur au tournant du millénaire.

Bien qu’il n’ait jamais remporté de titre mondial, le joueur de 53 ans a été quatre fois champion d’Europe, deux fois champion intercontinental, six fois champion Hardcore, quatre fois champion par équipe et a remporté le King of the Ring 2008.

William Regal devrait être au Hall of Fame de la WWE

Les hommages à Regal ont afflué de la part de certaines des plus grandes stars du secteur, notamment Becky Lynch, Sasha Banks, Edge et Kevin Owens.

Owens a déclaré : « Je ne peux vraiment pas exagérer ceci : « Il n’y a aucune chance que je sois là où je suis aujourd’hui sans William Regal.

« Je suis très reconnaissant pour ses conseils et ses conseils tout au long des années.

Becky Lynch était sous l’arbre d’apprentissage de William Regal dans NXT

« Un exemple absolu de ce que j’aspire à être lorsque mon temps en tant qu’artiste actif sur le ring est terminé. »

Lynch a tweeté : « Éternellement reconnaissant que Regal m’ait donné une chance alors que je n’étais rien. Je lui dois tellement.

On pense que dans le cadre de la refonte de NXT par la WWE en NXT 2.0, ils avaient l’impression de pouvoir se débarrasser d’une grande partie de l’ancienne équipe de production. Regal avait été un découvreur de talents et une figure d’autorité à l’écran.

L’équipe en coulisses de Triple H a été décimée au cours des 18 derniers mois – en particulier au cours des six derniers mois – et NXT est un grand départ par rapport à son apogée en 2018.

.@RealKingRegal est un homme pour lequel j’ai le plus grand respect. Un ami cher qui toujours, sans faute, me fait sourire, et quel meilleur cadeau ? Il a également fait de moi un interprète meilleur et plus dur et m’a sorti de ma zone de confort et m’a poussé vers de nouveaux sommets. C’est un vrai homme(s). pic.twitter.com/WNDdJjJsvE – Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) 6 janvier 2022

Il n’y aurait pas de Sasha Banks sans @RealKingRegal merci de m’avoir donné une chance et de croire en moi. Toujours reconnaissant – Mercedes Varnado (@SashaBanksWWE) 6 janvier 2022