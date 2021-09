La WWE ramènerait un événement favori des fans pour coïncider avec le joyau de la couronne 2021

La WWE ramènerait son tournoi King of the Ring en octobre. Le concours, qui oppose les lutteurs éligibles les uns aux autres dans une élimination de style parenthèse, revient apparemment en toute hâte. Selon les rumeurs, un spécial King of the Ring devrait être diffusé sur Fox pendant le week-end du 1er au 3 octobre, selon les listes locales, qui provenaient de PWInsider (via WrestlingNews.co). Pendant ce temps, le podcast Mat Men a rapporté que les matchs du tournoi auraient lieu le vendredi soir SmackDown le vendredi 10 octobre et le lundi soir RAW le lundi 13 octobre.