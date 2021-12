La WWE se séparerait de la superstar populaire et de l’ancien champion

Une superstar populaire de la WWE a disparu de l’entreprise. Selon Sean Ross Sapp de Fightful, Toni Storm et la WWE se sont séparés. Sapp a révélé que Storm avait demandé sa libération, mais cela n’a pas été confirmé. Il a confirmé à la WWE que Storm n’était plus dans l’entreprise.

Storm, qui est une ancienne championne féminine NXT UK, a été appelée sur la liste principale le 23 juillet après avoir passé du temps avec ladite marque et NXT. Lors du SmackDown de la semaine dernière, Storm a affronté Charlotte Flair pour le championnat féminin de SmackDown et a perdu le match. La jeune femme de 26 ans est récemment apparue dans Out of Character avec Ryan Satin et a expliqué qu’elle n’aimait pas rester assise dans la restauration et ne rien faire pendant qu’elle attendait que son nom soit appelé.

La WWE a publié Toni Storm, par @SeanRossSapp pic.twitter.com/LUsj0aIDpO – B/R Wrestling (@BRWrestling) 29 décembre 2021

« C’est la pire cause que vous ne savez pas, a déclaré Storm, selon Sportskeeda. « Évidemment, la lutte [can be] si imprévisible. La semaine prochaine, vous pourriez participer au Main Event et remporter un titre et tout pourrait se passer ou rien. Vous ne savez pas. C’est du show business à la fin de la journée. C’est une industrie à l’envers. »

Storm a poursuivi: « Quand vous êtes assis dans la restauration, ce n’est pas une bonne sensation. Juste rester assis là à attendre votre coup. Attendre votre grande pause. Attendre de montrer à tout le monde ce à quoi vous avez travaillé votre vie pour être bon. Je viens de assis là [asking] « Quand suis-je le prochain ? Que ce passe-t-il?’ À présent [when] des trucs commencent à se produire, je me dis toujours : ‘Qu’est-ce qui se passe ?’ Oh mon Dieu. Quelle est ma vie ? »

Storm a rejoint la WWE en 2017 alors qu’elle participait au Mae Young Classic cette année-là et en 2018. Dans le Mae Young Classic 2017, Storm a atteint les demi-finales et a perdu contre le futur champion Kairi Sane. Mais en 2018, Strom a remporté le tournoi après avoir battu Io Shirai en finale du pay-per-view féminin Evolution de la WWE. Storm a ensuite rejoint NXT UK où elle a remporté le titre féminin en janvier 2019. Elle a été championne pendant 231 jours avant de perdre contre Kay Lee Ray. Après une interruption de huit mois, Stone a fait ses débuts NXT à NXT TakeOver 31 en octobre 2020. Pendant son séjour à NXT, Storm concourrait pour le titre féminin mais a échoué plusieurs fois.