La WWE signe le fils de Rikishi et le frère de The Uso Sefa Fatu, le frère du médaillé d’or olympique Gable Steveson Bobby et plus

in

La WWE a annoncé une autre classe de recrues du Performance Center et elle regorge de talent et d’héritage.

Sefa Fatu est la recrue hors du commun. ‘The Problem’ travaille sur la scène indépendante depuis deux ans, mais il est le frère cadet de The Usos et le fils du WWE Hall of Famer, Rikishi.

parlerSPORT

Rikishi et la dynastie des Samoa à Starrcast II avec Sefa à gauche

WWE.com a déclaré : « Joseph Fatu de Las Vegas est le frère cadet des champions par équipe de SmackDown Tag Jimmy & Jey Uso et le fils du WWE Hall of Famer Rikishi.

“En plus d’être membre de l’une des familles les plus décorées du divertissement sportif, le joueur de 6 pieds 2 pouces et 240 livres a également joué au football à l’université.”

Les Usos sont actuellement les champions de SmackDown Tag Team et prospèrent aux côtés de leur cousin réel, Roman Reigns. Lorsque Sefa sera prêt, cela pourrait être une transition facile vers l’écurie Bloodline.

Rikishi a réagi à la nouvelle sur Twitter : Félicitations à toutes les nouvelles perspectives d’avenir de l’industrie, votre temps est MAINTENANT particulièrement fier de mon fils #TheProblem @RealSefaFatu suivez son parcours et regardez-le grandir @WWEUsos @WWERomanReigns @SamoanDynasty1 »

Ailleurs dans la classe de recrutement, le fils de Bull Buchanan, Ben, un homme qui a joué à l’époque de Rikishi et a été un acolyte de John Cena pendant une brève période, a également rejoint la société.

Sefa Fatu lutte contre la royauté

« Ben Buchanan, 20 ans, est un ancien champion de lutte du lycée de l’État de l’Alabama de Ranbourne, Ala. Il était invaincu dans la catégorie des 285 livres au cours de la saison 2019-2020. Le 6 pieds 4 pouces et 250 livres est également le fils de l’ancien champion par équipe de la WWE, Bull Buchanan.

Le plus remarquable de tous est peut-être la signature par la WWE de Bobby Steveson, le frère aîné du médaillé d’or olympique de lutte, Gable Steveson.

« Bobby Steveson de Minneapolis, le frère du médaillé d’or olympique 2020 Gable Steveson, mesure 6 pieds et pèse 220 livres. Il a lutté à l’Université du Minnesota, la même alma mater que son frère, l’ancien champion du monde Brock Lesnar et la superstar de Raw Shelton Benjamin.

Classe de recrutement de la WWE en août 2021

Avec Gable décidant quoi faire de son avenir, la signature de son frère à la WWE ne peut pas nuire aux chances de l’entreprise de faire atterrir un homme qui, selon beaucoup, est l’hybride de Kurt Angle et Brock Lesnar.

Les autres signataires étaient Joshua Dawkins, formé par D-Von Dudley, la gymnaste et culturiste de 21 ans Jessica Woynilko et le footballeur universitaire Brady Booker.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.