La WWE sort 18 superstars dont 4 anciens champions

La WWE a de nouveau sorti un groupe de Superstars. Selon plusieurs rapports, 18 Superstars de la liste de la WWE ont été licenciées par la société. C’est l’une des rares séries de sorties que la WWE a faites cette année. En été, la WWE a coupé Bray Wyatt qui était l’une des superstars les plus populaires de la liste. Braun Strowman est une autre superstar populaire qui a été publiée précédemment. Il a parlé de son passage à la WWE lors d’une interview avec Control Your Narrative le mois dernier.

« Est-ce que cela s’est terminé comme je le voulais? Bien sûr que non », a déclaré Strowman, selon CBR. « Et j’en ai entendu une tonne : ‘Eh bien, tu as dit que tu ne lutterais plus jamais quand tu en as fini avec la WWE.’ Eh bien, j’ai été forcé d’en finir. J’ai dit que je ne lutterais jamais pour une autre entreprise quand j’ai enlevé mes bottes pour la WWE. Je n’ai jamais enlevé mes bottes. Je n’ai jamais eu l’occasion de les remettre pour retourner au travail. Et, je ne vais pas mentir, ça m’a envoyé dans un très mauvais endroit. [the Free The Narrative crew] vu comment j’étais. » Voici un aperçu des 18 Superstars qui viennent d’être libérées par la WWE.

Keith Lee

(Photo : WWE)

Keith Lee est la seule Superstar à détenir le NXT Championship et le NXT North American Championship en même temps. Tout le monde avait de grandes attentes pour lui lorsqu’il a été appelé sur la liste principale, mais il n’a jamais eu le coup de pouce significatif.

Karrion Kross

(Photo : WWE)

Comme Lee, Karrion Koss était dominant dans NXT, car il n’a perdu qu’un match en plus d’un an. Il a été appelé sur la liste de Raw et ne pourrait jamais être le gars qu’il était dans NXT, ce qui n’était pas de sa faute.

Eva Marie

(Photo : WWE)

La WWE a ramené Eva Marie en 2020 mais est revenue à la télévision plus tôt cette année. Il s’agissait du deuxième passage de Marie à la WWE puisqu’elle était la première avec l’entreprise de 2013 à 2017. Pendant son absence de la WWE, Marie est apparue dans différentes émissions de télévision et films.

Lune de braise

(Photo : WWE)

Les fans étaient vraiment contrariés de voir Ember Moon sortir car elle est l’une des meilleures lutteuses professionnelles au monde. Ember Moon a remporté le championnat féminin NXT et le championnat féminin par équipe NXT avec Shotzi Blackheart. Elle a été absente pendant un an (2019-2020) en raison d’une blessure à la cheville.

Nia Jax

(Photo : WWE)

Nia Jax a pris un peu de chaleur auprès des fans, mais sa libération est une surprise compte tenu de la poussée qu’elle a reçue lorsqu’elle a fait équipe avec Shayna Baszler. Jax a remporté le titre WWE Women’s Tag Team avec Baszler à deux reprises et a également remporté le Raw Women’s Championship une fois.

Scarlett

(Photo : WWE)

Elle est également connue sous le nom de Scarlett Bordeaux et a été associée à Karrion Kross dans NXT. Lorsque Kross a déménagé à Raw, Scarlett a été retirée de la télévision. Scarlett et Koss sont en couple depuis des années et ont annoncé leurs fiançailles en septembre.

Les autres superstars publiées

Gran Métalik

Lince Dorado

Mia Yim

B-Fab

Franky Monet

Katrina Cortez

Oney Lorcan

Jessi Kaméa

Jeet Rama

Zayda Ramier

Trey Baxter

Harry Smith

