La WWE sort la star de NXT Velveteen Dream

La WWE a publié la star de NXT Velveteen Dream jeudi.

Des médias comme Fightful et PW Insider ont abandonné et confirmé la nouvelle après avoir parlé à plusieurs sources de la WWE.

Velveteen Dream était l’une des stars les plus chaudes de NXT

Dream, de son vrai nom Patrick Clark, n’avait pas été vu sur NXT TV depuis le 23 décembre 2020. Les fans avaient largement critiqué ses apparitions à la télévision avant cela en raison des nombreuses allégations graves contre lui.

Des filles mineures ont d’abord accusé Clark de leur avoir envoyé des photos de nus sur Instagram et de demander des photos en retour. Alors que Clark a publiquement nié ces allégations, le lutteur indépendant Josh Fuller a déclaré plus tard que Clark avait tenté de lui faire envoyer des photos de nu sous prétexte de lui obtenir un contrat avec la WWE.

Les adolescents ont posté des captures d’écran de leurs interactions avec Clark et même des notes vocales, bien qu’elles n’aient jamais été vérifiées ou transmises aux forces de l’ordre. Au lieu de cela, ils se propagent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Les accusations ont retourné les fans contre Velveteen Dream

Dream, qui n’avait encore que 25 ans, semblait être la prochaine star du monstre de la WWE. Son gadget inspiré du prince dans NXT était devenu énorme et sa course avec le titre NXT nord-américain était considérée comme un grand succès.

Triple H, l’homme qui dirige NXT, a été interrogé à plusieurs reprises sur Velveteen Dream et ses accusations. The Game a toujours répété que la société avait enquêté sur les réclamations et n’avait rien trouvé.

«Vous savez, aujourd’hui, des accusations sont portées et vous les prenez toutes très au sérieux», a déclaré Triple H à Brent Brookhouse de CBS Sports. “

Triple H dit que la WWE a enquêté sur les accusations contre Velveteen Dream

Vous les examinez du mieux que vous pouvez, et vous découvrez ce qu’il y a et ce qui ne l’est pas. Dans cette situation, [Clark] a également été impliqué dans un accident de voiture. C’est ce qui l’a éloigné de la télévision.

«En ce moment, toutes ces autres choses se produisent et vous vous penchez dessus et vous constatez qu’il y a une situation que les gens portent à l’attention de tout le monde, vous l’examinez et constatez que c’est ce que c’est et qu’il n’y a rien là-bas.»

Dream a été découvert par la WWE à 19 ans dans le cadre de l’émission de télé-réalité Tough Enough.

Il n’a pas remporté le spectacle, mais il a signé un contrat de développement après la fin de l’enregistrement et sa popularité a commencé à monter en flèche sur la marque jaune après ses débuts.

La veille, la WWE avait laissé partir huit autres talents de NXT dans le cadre de “ mesures de réduction des coûts ”.