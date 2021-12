La WWE verrouille une superstar majeure pour un contrat pluriannuel

Une superstar de la WWE reste dans l’entreprise un peu plus longtemps. Selon Sean Ross Sapp de Fightful Select, Kevin Owens a signé un nouveau contrat avec la WWE. Cela vient du fait qu’il y avait des rumeurs d’expiration de son contrat qui parlaient depuis quelques mois.

Dans le rapport (par ComicBook.com), Sapp a écrit: « Les sources de la WWE à qui nous avons parlé ont dit qu’elles étaient ravies de conserver Owens, qu’elles lui ont clairement fait savoir personnellement qu’elles étaient impatientes de retenir ses services. » Sapp a également écrit que l’accord pluriannuel est « une excellente offre ». Il a été rapporté que le contrat d’Owen touchait à sa fin en janvier 2022.

Kevin Owens a re-signé avec la WWE pour un contrat pluriannuel, par @SeanRossSapp Wow. pic.twitter.com/yFAflQnORi – B/R Wrestling (@BRWrestling) 15 décembre 2021

Owens, 37 ans, est à la WWE depuis 2014, mais a fait ses débuts dans la liste principale en 2015 après avoir passé du temps à NXT. Au cours de sa carrière, Owns a remporté le championnat NXT, le championnat intercontinental à deux reprises, le championnat des États-Unis à trois reprises et le championnat universel en 2016. Owens a conservé le titre universel pendant 188 jours avant de le perdre face à Goldberg.

« Mec, les cinq dernières années ont été des montagnes russes. … Les hauts sont formidables, mais les bas, parfois, sont vraiment difficiles à supporter pour quelqu’un qui se soucie beaucoup et qui est très passionné par ce sujet, comme Je le suis », a déclaré Owens dans une vidéo en août. « Mais j’ai eu tellement de chance parce que j’ai eu une très belle carrière. J’ai eu ma femme, mes enfants et mes parents – qui sont tous fantastiques pour m’aider à traverser cela. Ce n’est pas seulement eux, j’ai de très bons amis, de très bons collègues avec qui faire cette balade. Et tout le monde regarde ça en ce moment.

« J’ai eu la chance d’avoir un public fidèle à mes côtés pour cette randonnée. Et c’est vous, aujourd’hui, qui me rappelez ce qui s’est passé il y a cinq ans lorsque j’ai remporté le titre universel. J’ai donc pensé que c’était le bon moment pour dire merci vous à vous tous », a-t-il poursuivi. « Pour être là pour les hauts, pour être là pour les bas, juste pour être là pour tout le trajet. » Actuellement, Owens participe à Monday Night Raw et cherche à remporter le championnat de la WWE. Il affrontera Seth Rollins, Bobby Lasley et le champion de la WWE Big E dans un Fatal 4-Way Match pour le titre lors de l’événement à la carte WWE Day 1 le jour du Nouvel An à Atlanta.