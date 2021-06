La WWE veut que John Cena contre Roman Reigns participe à l’événement principal SummerSlam

in

Le WWE SummerSlam descend le 21 août de l’Allegiant Stadium de Las Vegas et c’est le premier spectacle de stade complet que la WWE a fait depuis que la pandémie de coronavirus s’est installée au début de 2020.

La société a organisé des spectacles du Performance Center pour commencer et finalement, à SummerSlam l’année dernière, ils ont déménagé au ThunderDome où les fans faisaient partie des spectacles sur des écrans LED.

Roman Reigns devrait faire la une de SummerSlam

La WWE revient en tournée à la mi-juillet avec Money in the Bank étant le premier pay-per-view qui accueille à nouveau les fans.

SummerSlam suit et, comme vous pouvez l’imaginer, la WWE essaie de charger ce spectacle plein de leurs plus grandes stars.

WrestleVotes rapporte que la WWE veut que Roman Reigns et John Cena soient l’événement principal du spectacle.

“La WWE essaie à 100% de faire de SummerSlam le WrestleMania de cette année”, selon les sources de WrestleVotes, qui disent au compte Twitter que “toutes les ressources seront exploitées”.

John Cena et Roman Reigns se sont rencontrés en 2017

Les votes disent que la WWE n’a pas décidé, mais ils pensent que la société veut que Roman Reigns contre John Cena soit la tête d’affiche de l’émission.

Le journaliste sportif de Floride Jon Alba a confirmé auprès de plusieurs sources qu’en effet, Reigns vs Cena est “l’événement principal ciblé en ce moment”.

Cena n’a pas caché son désir de revenir à la WWE. Le champion du monde à 16 reprises voulait être à WrestleMania 37, mais son calendrier de tournage et ses règles de quarantaine l’auraient rendu impossible.

“Je veux vraiment, vraiment retourner à la WWE”, a déclaré Cena à l’Indian Express. « Je veux vraiment que le public revienne à la WWE. Zut, je suis avec tout le monde que je pense dans le monde en disant que je veux juste que le monde redevienne normal. »

John Cena est 16 fois champion du monde

Cena et Reigns se sont disputés une fois en 2017 au paiement à la séance No Mercy. Reigns a remporté la victoire à cette occasion, mais on se souvient surtout de Cena donnant à Reigns une leçon de promotions à la télévision en direct.

Reigns est un homme différent. Le chef tribal est le meilleur personnage de la lutte professionnelle aujourd’hui à de nombreux yeux et Reigns a atteint un niveau totalement différent de celui d’avant.

Ce serait certainement le match de bannière que la WWE recherche et une nouvelle victoire pour Reigns pourrait bien le mettre sur la voie de The Rock, un homme que Cena a battu et perdu à WrestleMania.