Comme mentionné, Braun Strowman, Aleister Black, Lana, Murphy, Ruby Riott et Santana Garrett ont tous été libérés, ce qui a non seulement été un choc pour les fans, mais aussi pour certains des lutteurs. Aleister Black, qui était récemment taquiné pour un retour massif à SmackDown, a écrit un bref tweet aux fans à propos de la nouvelle et a déclaré qu’il en avait été aveuglé :