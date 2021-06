La WWE voudrait faire Edge contre Seth Rollins à SummerSlam

Il semble que la WWE charge SummerSlam de manière énorme.

Le premier spectacle de stade complet depuis le début de la pandémie de coronavirus se déroule au stade Allegiant le 21 août à Las Vegas et des rapports suggèrent une carte empilée.

John Cena et Roman Reigns pourraient être un énorme affrontement à SummerSlam

John Cena et Roman Reigns font l’objet de rumeurs depuis un certain temps et avec le récent rapport de Fightful sur Brock Lesnar, il semble qu’il pourrait se diriger vers une confrontation avec Bobby Lashley.

WrestleVotes a tweeté lundi que la WWE cherchait également à réserver Seth Rollins contre Edge dans un tout premier affrontement.

Rollins et Edge ont tous deux parlé de leur désir de se faire face dans le passé.

Rollins a déclaré à talkSPORT l’année dernière qu’il voulait affronter la Superstar Rated-R parce qu’ils avaient des affaires inachevées du Royal Rumble 2020 et du moment où Rollins a “menacé” Edge sur RAW en 2014.

Seth Rollins a “menacé” Edge

A cette époque, Edge était à la retraite et avait un cou assez fragile. Rollins a menacé de lui écraser le cou sur la mallette Money in the Bank, mais a réussi à ne pas le faire.

Edge a également déclaré qu’il pensait que c’était une bonne histoire à raconter et que les fans de la WWE apprécieraient. Difficile de discuter avec la logique du Temple de la renommée là-bas et avec les deux principaux titres apparemment occupés à l’émission, c’est exactement le genre de match de grande envergure que vous donnez à quelqu’un comme Edge.

Rollins a dépeint le gimmick du Messie au cours des deux dernières années et est récemment plus préoccupé par son “goutte à goutte”. Il vient de battre Cesaro à Hell in a Cell et cette querelle semble pouvoir s’étendre à Money in the Bank.

Neuf ans de plus, mais Edge a l’air mieux que jamais après un retour incroyable

Fait intéressant, cependant, Edge est réservé pour apparaître sur SmackDown une fois que la WWE sera de retour devant une foule en direct et c’est sur la route de SummerSlam.

Edge est resté à l’écart de la télévision depuis son événement principal WrestleMania 37 avec Roman Reigns et Daniel Bryan en avril. Bien sûr, l’homme de 48 ans a un contrat à temps partiel et pour plus de détails sur ce contrat, vous pouvez les trouver ici.