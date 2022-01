La Wyze Cam v3 la plus vendue d’Amazon bénéficie aujourd’hui d’une remise incroyablement importante

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Suivez-vous le marché de la maison intelligente ? Quiconque le fait vous dira que la Wyze Cam n’était rien de moins qu’un changeur de jeu lorsqu’elle a fait ses débuts il y a toutes ces années. C’était certainement la meilleure caméra de sécurité domestique sur Amazon.

Cette impressionnante petite sécurité domestique sans fil avait toutes les mêmes caractéristiques clés que les caméras des grandes marques d’électronique grand public. Mais ces modèles coûtent 80 $, 120 $ ou même 150 $ et plus pour chaque caméra. Pendant ce temps, la Wyze Cam avait toutes les principales fonctionnalités de base que tout le monde recherchait. De plus, cela ne coûte qu’environ 30 $ par caméra. Non seulement cela, mais le Wyze Came comprenait également 14 jours de stockage cloud gratuit sans frais supplémentaires !

Il n’y avait rien d’autre comme ça sur le marché à l’époque. En conséquence, Wyze a forcé d’autres marques à étoffer leur offre et à baisser leurs prix. Mais la caméra Wyze d’origine n’est plus la meilleure caméra de sécurité domestique sur Amazon.

Personne ne niera que la Wyze Cam a contribué à façonner le marché des caméras de sécurité sans fil pour la maison. En conséquence, il existe de nos jours des tonnes d’autres options impressionnantes à faible coût. La Wyze Cam est toujours parmi les meilleures, mais nous vous exhortons à ne plus l’acheter. Pourquoi pas? Parce qu’il existe un modèle plus récent appelé le Caméra de sécurité domestique Wyze Cam v3, et c’est sur Amazon avec une remise rare en ce moment ! Alors autant prendre celui-là !

Wyze Cam v3 Spotlight, Caméra de sécurité Wyze Cam v3 avec kit de projecteur Prix catalogue : 52,96 $ Prix : 39,77 $ Vous économisez : 13,19 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure caméra de sécurité domestique sur Amazon

La nouvelle génération géniale de Wyze Caméra de sécurité domestique Wyze Cam v3 possède toutes les caractéristiques clés qui ont rendu les modèles d’origine et de deuxième génération si populaires. Cela comprend une belle vidéo claire 1080p, une détection de mouvement et de son, un son bidirectionnel, un stockage cloud gratuit de 14 jours (c’est vrai… GRATUIT!), Et une application compagnon pour iOS ou Android qui est rationalisée et facile à utiliser. Il s’intègre également aux plates-formes de maison intelligente et prend même en charge les assistants vocaux populaires comme Alexa et Google Assistant.

Ensuite, en plus de tout cela, il dispose d’une nouvelle fonctionnalité fantastique qui colore les enregistrements de vision nocturne ! De cette façon, ils sont plus clairs, plus vifs et jusqu’à 25 fois plus lumineux. À quel point cela est cool?! D’autres caméras de sécurité à domicile sont équipées d’une vision nocturne standard qui fonctionne assez bien, dans une certaine mesure. Mais quiconque a vu des vidéos de nuit capturées par ces caméras sait que ce n’est pas exactement limpide.

En fait, de nombreuses images enregistrées la nuit ne sont même pas assez claires pour distinguer le visage d’une personne. Cela ne va-t-il pas à l’encontre de l’objectif ?

Remise rare disponible sur Amazon

Source de l’image : Hepta/Adobe

La mise à niveau Caméra Wyze v3 est formidable, et c’est définitivement une bonne affaire à son prix de détail complet de seulement 36 $. La Wyze Cam coûte toujours beaucoup moins cher que les modèles concurrents à 36 $. C’est vraiment la meilleure caméra de sécurité domestique sur Amazon, même si elle coûte une fraction de ce que facturent les grandes marques.

Mais avant d’en acheter un, sachez qu’il existe une offre encore meilleure.

Les 53 $ Wyze Cam v3 avec Spotlight est actuellement en vente avec une remise extrêmement rare. Il s’agit du même excellent appareil photo que le modèle de base, mais il est livré avec un projecteur ultra-lumineux pour rendre les vidéos nocturnes encore plus claires. C’est votre chance d’obtenir une mise à niveau importante sans dépenser beaucoup d’argent !

Faits rapides sur Wyze Cam v3

Source de l’image : Wyze/Amazon

Il ne fait vraiment aucun doute que le Caméra de sécurité domestique Wyze Cam v3 est l’une des meilleures caméras de sécurité domestique sur Amazon. En fait, le seul modèle qui pourrait être meilleur est le Wyze Cam v3 avec Spotlight! Ce dernier est à prix réduit, c’est donc le moment idéal pour en faire le plein.

Voici quelques points clés à retenir :

La dernière version des caméras de sécurité à domicile révolutionnaires de Wyze, offrant de grandes améliorations de performances et de nouvelles fonctionnalités sans un prix élevé. Utilisez la nouvelle Wyze Cam v3 à l’intérieur ou à l’extérieur – l’indice de résistance à la poussière et à l’eau IP65 signifie que cette superbe caméra est complètement étanche. détection et détection du son, de sorte que votre caméra enregistrera une vidéo dans les deux cas. Des zones de détection de mouvement spéciales peuvent être créées afin que seul le mouvement dans une certaine zone du cadre déclenche un enregistrement – c’est idéal pour les emplacements extérieurs avec une rue animée à proximité, pour exemple L’audio bidirectionnel vous permet d’accueillir les visiteurs et de discuter avec n’importe qui sur votre propriété Il y a aussi un bouton de sirène qui vous permet d’effrayer les visiteurs indésirables ts sans aucune rencontre Wyze Cam v3 est livré avec un stockage cloud gratuit de 14 jours pour vos clips, et vous pouvez également enregistrer localement sur une carte microSD Les clips vidéo stockés dans le cloud peuvent être visionnés pendant 14 jours ou téléchargés

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres en ligne!

