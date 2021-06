La Xbox a-t-elle un avantage injuste sur la PS5 ? 10z viral

Xbox Series X – l’argent est-il son application qui tue ? (photo : Microsoft)

La boîte de réception du vendredi craint que les tricheurs ne rendent les jeux multijoueurs injouables, car un lecteur recommande Overboard d’Inkle.

Stratégie à faible risque

Je vais être honnête, l’implication de Microsoft dans l’industrie des jeux commence à me faire peur. Je ne veux pas dire qu’il s’agit d’une guerre de consoles. J’admets que je possède une PlayStation 5 mais j’aurais acheté une Xbox Series X, sans penser à la «fidélité», si cela avait semblé la meilleure option à l’époque, mais j’ai jugé que non. Mais maintenant, il semble qu’ils aient l’intention d’acheter l’ensemble de l’industrie des jeux et de mettre de côté tout ce qu’ils ne peuvent pas contrôler (comme le Japon).

Je sais que cela a déjà été dit, mais avec les annonces de jeudi, il est plus évident que jamais qu’ils vont simplement dépenser plus que Sony sans jamais rien innover eux-mêmes. Sony a passé quatre générations à construire ses premiers studios de fête, ils ne se sont pas contentés de se contenter d’un chéquier et de les acheter tous en quelques années seulement.

Game Pass n’est pas innovant, c’est juste quelque chose que Microsoft peut faire car ils sont super riches et Sony ne l’est pas. C’est la même chose avec le cloud gaming. Sony a investi là-dedans il y a des années, mais ils ne sont pas aussi riches que Microsoft, ils ne peuvent donc pas gérer leurs propres centres de données et doivent dépendre des autres. Ils font payer les gens pour la version PC d’un jeu « deux fois » parce qu’ils ont besoin de gagner de l’argent, contrairement à Microsoft.

Lorsque Nintendo réussit avec quelque chose comme la Wii ou la Switch, même leurs détracteurs les saluent pour avoir pris des risques et innover, mais avec Microsoft, il n’y a aucun risque. Si la Xbox ne fonctionne pas, ils s’arrêteront et remarqueront à peine la brèche dans leurs réserves de trésorerie. Il est plus probable que cela fonctionnera et Microsoft continuera à dépenser plus que Sony jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus rivaliser. C’est une triste situation et très injuste.

Marteau

Préoccupations budgétaires

Personnellement, je ne pense pas que Battlefield 2042 ait besoin d’une campagne narrative. Je suis d’accord qu’il y a une prémisse intéressante à la trame de fond, mais pour moi, le plus gros problème est simplement que cela prendrait du temps et de l’argent pour le multijoueur. Je pense que les gens ne réalisent pas combien de temps il faut pour créer des jeux maintenant, et à quel point ils sont chers.

Il y a une raison pour laquelle il n’y a plus autant de versions AAA et ce n’est pas seulement à cause de la pandémie. Ces choses prennent du temps et elles sont vraiment chères. EA est une grande entreprise mais ils n’ont pas de fonds infinis et bien que je me fiche de leur solde bancaire, je tiens à ce qu’ils dépensent le budget de Battlefield au bon endroit.

Je dois dire que je ne comprends pas les raisons de ne pas faire de battle royale. Je ne suis pas un grand fan du mode, donc je ne suis pas si contrarié, mais cela semble être quelque chose qui conviendrait naturellement à Battlefield. Peut-être que leur nouveau mode est une variation mineure, mais ne pas le faire simplement parce que personne n’a aimé celui de Battlefield 5 semble un peu lâche.

Campana

Un monde plus grand

Un bon point a été fait l’autre jour sur la raison pour laquelle Ubisoft n’a jamais eu de jeu crossover approprié pour Tom Clancy et pourquoi aucun autre jeu ne l’a essayé non plus. Compte tenu de la façon dont les jeux essaient toujours de copier des films, vous penseriez que tout l’univers cinématographique serait une évidence.

Comme cela a été dit, Days Gone n’est qu’à quelques points de l’intrigue de l’univers The Last Of Us et bien qu’il y ait quelques œufs de Pâques, je pense que ce serait drôle si Uncharted était officiellement aussi. Gears Of War et Halo conviennent mieux, mais je suis curieux de voir si DICE essaie de relier les jeux Battlefield maintenant. C’est un peu plus difficile maintenant que le nouveau n’a pas de mode histoire, mais ce serait cool de voir les descendants des mêmes personnes continuer à apparaître. La guerre ne change jamais et tout ça.

De véritables univers de jeux vidéo connectés pour les super-héros auraient également du sens et pourtant DC n’a jamais essayé et je ne pense pas que Marvel le soit non plus, car leurs jeux sont répartis entre plusieurs éditeurs. Peut-être avec Star Wars ? Leur continuité est beaucoup plus stricte et ce serait amusant de voir Cal Kestis apparaître dans le jeu d’Ubisoft ou être référencé dans un autre. J’aime ce genre de chose, donne l’impression que le jeu fait partie d’un monde plus vaste.

Polenta

Quota trimestriel

Alors combien de temps les gens vont-ils parier avant que la promesse de Microsoft d’un nouveau jeu de première partie chaque trimestre ne soit rompue ? Le premier quart après Halo ? La deuxième? La plupart des entreprises ne peuvent pas obtenir une date de sortie correcte en cinq ans, encore moins une tous les trois mois.

J’apprécie cependant la pensée et je pense que cela indique que beaucoup de révélations se produisent le week-end. Bien que si l’un d’entre eux n’est pas aussi bon, il y aura toujours la question de savoir où ils se sont précipités juste pour faire le quota trimestriel ?

Aussi frustrant que cela puisse être, je pense que mon attitude vis-à-vis des dates de sortie est toujours la même : il vaut mieux sortir quand c’est prêt que quand les comptables disent que c’est fait.

carré

Surplace

J’ai lu la lettre d’Ashton et il a raison de dire que la PlayStation 5 n’exploite pas tout son potentiel et la raison en est qu’il n’y a pas assez de marchandises dans le monde pour qu’ils puissent réaliser des bénéfices en créant des jeux pour la PlayStation 5 en ce moment. Ils n’ont vraiment pas le choix ou leur stock va s’effondrer. Pas assez de PlayStation 5 pour faire des bénéfices sur un nouveau jeu.

Je le déteste aussi parce que j’ai ma PlayStation 5 et que je m’ennuie de jouer aux mêmes vieux jeux comme Resident Evil Village ou God Of War. Les jeux de guerre Call Of Duty sont devenus complètement stupides et nous sommes tous assis en silence en attendant de savoir quoi que ce soit! Mon attente se transforme en hypertension. J’aurais dû attendre le début de l’année 2022 pour en avoir un. 900 dollars était un gaspillage.

Anon

Aller trop loin

Sparky le Yak a récemment demandé si le nouveau jeu Overboard d’Inkle valait la peine d’être acheté. Je dirais que oui, surtout si vous êtes un fan des précédents travaux d’Inkle comme 80 Days. J’y joue depuis son lancement et j’avais l’intention d’écrire à ce sujet une fois que j’aurais terminé une course parfaite. Je n’en suis pas encore tout à fait là, mais je m’éclate.

C’est très court, volontairement en fait. Une partie moyenne du jeu avoisine les 45 minutes et vous devrez y jouer plusieurs fois pour obtenir le meilleur résultat, mais heureusement, il y a suffisamment de choses à faire pour qu’il ne soit pas encore obsolète.

Ma première partie a duré moins de cinq minutes grâce à une décision spectaculairement mauvaise au début, mais le jeu redémarre presque immédiatement pour que vous ayez une autre tentative. Bizarrement, cela me rappelle beaucoup Hitman, alors que j’essaie de vivre le jour de la marmotte à travers la même série d’événements, essayant de manipuler les choses en ma faveur.

J’espère que j’aurai plus à dire une fois que je l’aurai terminé, mais pour le moment, je dirai qu’il est bien conçu, bien écrit et parvient d’une manière ou d’une autre à sembler beaucoup plus vaste qu’il ne l’est réellement.

EiichiHoba (ID PSN)

CG : Génial, nous serions ravis d’y ajouter un article de lecture.

Retard mineur

Allez-vous revoir Final Fantasy 7 Remake Episode Intermission et/ou le jeu des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ?

Merci pour votre travail acharné continu.

Dangeraaron07 (ID PSN)

En cours de lecture : Spider-Man Game Of The Year Edition (PS5)

CG : Nous ne savons pas pour le jeu olympique, mais l’épisode Yuffie n’est disponible qu’hier, même si nous avons la version PlayStation 5 depuis un certain temps maintenant. Nous ne pensons pas que ce soit très long, nous devrions donc avoir un examen assez tôt.

Plus : Jeux



Les tricheurs prospèrent toujours

Je sais qu’il doit y avoir plein de gentils joueurs sur PC, mais je sais que je ne voudrais jamais jouer contre eux en cross-play. L’inadéquation de la souris et du clavier est une chose, mais la quantité de tricherie est juste… y a-t-il un joueur sur PC qui ne triche pas du tout tout le temps ? Je suppose que s’ils ne jouent que l’un contre l’autre, cela doit presque s’égaler pour que plus personne n’ait d’avantage parce que tout le monde triche, mais ce n’est pas un environnement dans lequel je veux jouer.

Je ne suggère pas que les joueurs sur console ne le feraient pas aussi bien, s’ils le pouvaient, mais heureusement, la tricherie est plus difficile sur les consoles et donc il y en a moins, ce que je considère comme un élément positif majeur. Étant donné depuis combien de temps cela dure, je suppose qu’il n’y a pas de solution technique à la tricherie, donc à moins que les fondements moraux de la société ne voient soudainement une reprise massive, je pense que nous sommes coincés avec les choses telles qu’elles sont.

Pour être honnête, cela me décourage complètement de jouer en multijoueur car j’imagine que la triche sur console ne deviendra que plus courante avec le temps, pas moins. Le mode solo de Battlefield 2042 contre les bots pourrait finir par être plus important que même DICE ne le pense…

Tanok

La boîte de réception fonctionne également

Est-ce que quelqu’un se souvient quand l’Amstrad GX4000 avait sa propre petite image en tant que console vedette sur la couverture avant de Mean Machines ?

John Atkinson

En ce qui concerne le débat sur la technologie, il y a quelques années, j’ai écrit pour expliquer les différences entre DirectX 11 et 12. En toute justice pour GC, ils l’ont imprimé, et je suppose que je l’ai lu jusqu’à la fin. Le crédit était dû.

rsw

VEUILLEZ NOTER: Il n’y aura pas de sujet brûlant cette semaine en raison de l’E3 le week-end.

