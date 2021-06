La Xbox s’empare du vétérinaire de Valve, Kim Swift

Le concepteur de portails Kim Swift a rejoint Xbox Game Studios pour diriger son activité de jeux en nuage.

La nouvelle a été révélée dans un article sur Twitter, dans lequel le compte Xbox Publishing a accueilli Swift dans l’entreprise, affirmant qu’elle “accélérerait notre innovation et collaborerait avec des studios indépendants pour créer des jeux pour le cloud”. Son titre de poste chez Xbox est directeur principal des jeux en nuage.

La carrière de Swift a commencé chez Valve où elle a travaillé pendant plus de quatre ans sur Left 4 Dead et sa suite, ainsi que Portal. De là, elle a déménagé chez Airtight Games, avant de déménager chez Amazon.

En 2017, elle a été embauchée par EA Motive, où elle est restée près de trois ans, avant de passer à Google Stadia en tant que directrice de la conception de jeux pour son studio propriétaire.

“Notre équipe se concentre sur le soutien aux développeurs indépendants mondiaux pour créer de grands jeux qui nous aideront à atteindre les 3 milliards de joueurs dans le monde”, a déclaré Peter Wyse, directeur de Xbox Game Studios Publishing, à propos de la location de Swift.

“Les trois piliers fondamentaux que nous suivons dans le développement sont la communauté, l’innovation et l’inclusivité. Aujourd’hui, nous sommes fiers de partager que Kim Swift rejoint l’équipe pour aider à accélérer notre innovation et collaborer avec les studios qui cherchent à nous rejoindre dans notre voyage pour construire jeux natifs du cloud.”

