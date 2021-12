La Xbox Series S, encore moins chère : elle descend à 269 euros sur Amazon et arrive avant Noël ! | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous pensiez qu’il était impossible d’entrer dans la nouvelle génération de consoles en raison de l’absence d’unités disponibles de la Xbox Series S, Amazon vend actuellement des unités limitées de la dernière console Microsoft et en plus à prix réduit.

Et est-ce que grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez obtenir la toute nouvelle Xbox Series S à un prix réduit par rapport à son lancement d’origine, et surtout dans un produit que vous pourrez recevoir avant l’arrivée de Noël, avec lequel vous avez en ce moment l’opportunité parfaite de faire ce cadeau que vous cherchiez depuis des mois.

Et est-ce que la Xbox Series S est en vente à seulement 269 euros sur Amazon, ce qui représente 30,99 euros de moins que son prix précédent, et maintenant avec des unités très limitées qui sont sur le point de s’épuiser si vous n’êtes pas rapide.

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services comme le Game Pass.

La Xbox Series S à 269 euros chez Amazon bénéficie d’une remise de 10% et vous pourrez la recevoir la semaine prochaine avant l’arrivée des vacances de Noël, vous pourrez ainsi profiter de la nouvelle génération de consoles à ces dates spéciales.

Bien que la Xbox Series S n’accepte pas les disques physiques et dispose d’un disque dur plus petit que la Xbox Series X, elle vous permet de profiter non seulement de tous les jeux actuels qui sortent pour la nouvelle console Microsoft, mais aussi toute la bibliothèque de jeux des générations précédentes.

De plus, c’est un système minimaliste, conçu pour que vous puissiez le placer n’importe où dans le salon ou la chambre, et grâce à son disque dur vous avez des temps de chargement pratiquement inexistants, et offrant toujours une haute résolution sur votre téléviseur.

Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un produit qui va être épuisé dans les prochaines heures, et ce sera l’un des cadeaux que tout le monde veut acheter pour ce Noël et maintenant Amazon vous donne une dernière chance.

