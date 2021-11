La Xbox Series S surpasse les ventes de PS5, PS4, Xbox Series X et Switch OLED

Photo : Microsoft

Il semble qu’au cours de la période d’achat du Black Friday, ce n’était pas le Switch ou la PS5 qui se vendait comme des petits pains, mais plutôt le frère moins puissant de la Xbox Series X, la Xbox Series S à 300 $. Cela est probablement dû à quelques facteurs, notamment son prix et sa disponibilité sur des sites marchands comme Amazon.

Tel que rapporté par Business Insider, cette nouvelle provient de l’indice d’économie numérique d’Adobe qui prétend avoir analysé plus de 1 000 milliards de visites sur des sites de vente au détail et a également interrogé plus de 1 000 détaillants sur les articles qui se vendaient mieux que d’autres. Toutes ces données semblent indiquer que le grand gagnant de la saison des achats du Black Friday est la petite Xbox Series S.

Au début, cela peut sembler surprenant, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette petite Xbox se porte si bien. Pour commencer, il est en fait disponible dans de nombreux magasins. À l’heure actuelle, il est très difficile de mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X à 500 $. Cependant, la série S est disponible à l’achat dans divers magasins depuis des jours, y compris GameStop et Best Buy.

Le Game Pass est une autre chose qui aide la série S. Entre Forza Horizon 5, Halo Infinite et une grande bibliothèque de jeux plus anciens et plus récents, le service offre aux gens beaucoup de choses à jouer à faible coût. La série S est également entièrement numérique, donc Game Pass est parfait pour cela.

Enfin, le prix inférieur aide certainement à vendre les consoles Xbox Series S. Je connais quelques personnes qui n’achèteraient normalement pas de console si peu de temps après la sortie ou qui n’achètent jamais de machines Xbox. Cependant, beaucoup d’entre eux ont des consoles Xbox Series S. Quand je demande pourquoi, la réponse se résume souvent à « Eh bien, c’était bon marché et le Game Pass semble être un bon moyen de jouer à de nouveaux jeux et à des choses indépendantes. »

Il est intéressant de noter que l’année dernière, le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré à Kotaku qu’il s’y attendait, en disant: « Je pense qu’au fil de la génération, notre attente serait que le prix compte vraiment et que vous verriez la série S se vendre plus. »