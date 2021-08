La Xbox Series S vaut-elle la peine d’être achetée ? 10z viral

Xbox Series S – une alternative intéressante de nouvelle génération (photo : Microsoft)

La boîte de réception du lundi essaie de trouver les meilleurs et les pires jeux Metroid, car un lecteur tombe amoureux de 13 Sentinels.

Doubler

Grande fonctionnalité de lecteur ce week-end, à propos de la PlayStation 5 et de la Xbox Series S, d’autant plus qu’elle n’a pas essayé de transformer les choses en guerre de consoles. Normalement, je n’ai pas les deux grandes consoles en une génération (je pourrais probablement me le permettre, mais cela me semble être une extravagance) mais j’envisage sérieusement d’acheter une Xbox Series S pour accompagner ma PlayStation 5, surtout après le week-end fonctionnalité.

J’ai encore peu confiance dans les exclusivités Microsoft, mais d’une manière qui ne fait que rendre le Game Pass en général plus attrayant car il me donne accès à des jeux pour lesquels je ne paierais jamais et auxquels je peux jouer autant que je le souhaite. Pour être honnête, le simple fait de taper cet e-mail me fait penser que c’est de plus en plus une bonne idée, donc je vais probablement en choisir un. D’autant plus qu’ils semblent être en stock à peu près tout le temps maintenant – Amazon les a au moment où j’écris ceci, par exemple.

Je suppose que la chose la plus rentable serait d’utiliser simplement xCloud pour les jeux Xbox, mais je n’aime vraiment pas l’idée de diffuser pour les jeux. Les performances et la qualité visuelle ne sont tout simplement pas encore là, d’après ce que j’ai vu, et plus important encore, je n’aime tout simplement pas l’idée de jouer quelque chose et d’être potentiellement coupé à tout moment si mon haut débit tombe en panne. Ce n’est pas vraiment un problème avec un film, mais c’est certainement pour un jeu.

Gordon

Rythme excitant

Je suis plutôt excité par la vitrine technique multijoueur Halo.

Bien que je ne fasse pas partie du programme d’initiés, je vais postuler. J’ai pensé que l’honnêteté des présentateurs et leur plongée profonde dans la façon dont les choses fonctionnent et pourquoi ils ont pris certaines décisions, était une décision intelligente et bienvenue.

Bien que cela ne plaise pas à tout le monde ou ne gagne pas de nouveaux fans, je pense que le multijoueur Halo a toujours été superbe.

Il a un rythme et un poids que j’apprécie vraiment. J’ai vraiment hâte d’en voir plus.

Mat

Images techniques

Juste après avoir vu les images de la séquence Xbox Unreal Engine 5, cela m’a fait prendre conscience que j’adore les démonstrations techniques. Je me souviens de celui qui a été fait pour la PlayStation 5 aussi. Batman : Arkham VR n’était pas un jeu mais c’était une démo technique géniale, tout comme Wii Sports.

Peut-être pourrions-nous avoir un week-end Hot Topic sur les démos technologiques et le battage médiatique qui s’ensuit vers la déflation ou vice versa une fois que les développeurs qui l’emploient se sont mis à leur rythme ? Je pense que c’est une décision courageuse de publier du contenu si tôt avec la confiance qu’il peut réussir sans vraiment le savoir mais juste croire au concept au départ. Juste une pensée.

D Dubya

Chanceux 13

Donc, j’ai finalement eu le temps de jouer à 13 Sentinels et j’ai tout simplement adoré. Je l’ai joué presque sans arrêt pendant le week-end et j’ai juste pensé que l’histoire était si bien faite, avec tant de rebondissements et de surprises. Choisir l’histoire à choisir ensuite était souvent un dilemme car j’ai trouvé la grande majorité des arcs de personnages très intéressants, pas tous, mais je ne dirais pas que je n’en ai apprécié aucun en particulier.

Quant aux sections de combat, eh bien, il a fallu un certain temps pour s’y habituer mais dans l’ensemble, je les ai bien appréciées. Désordonné parfois, certes, je ne pouvais pas toujours dire ce qui se passait, mais j’aimais ça quand même. Définitivement mon jeu préféré auquel j’ai joué cette année, Returnal est très proche du second.

Liam

En stock maintenant

Juste un avertissement pour dire qu’actuellement sur le Nintendo Store UK, ils ont beaucoup d’amiibo Zelda: Breath Of The Wild en stock, au moment de l’envoi de cet e-mail (dimanche 1er août), car je sais qu’il y a beaucoup de fans du jeu sur la boîte de réception, si vous souhaitez en obtenir pour votre collection. Il comprend également l’amiibo Guardian.

De plus, l’amiibo Metroid Dread est actuellement en stock.

André J.

CG : Toujours pas de Bayonetta, malheureusement.

Différence invisible

RE : Kiran. Si vous lisez ma lettre, vous verrez que je parlais de la différence de performances, pas de la quantité de pixels, c’est-à-dire qu’il ne faut pas 25% de GPU supplémentaire pour créer 25% de pixels en plus à l’écran. Cela coûte environ 11% de vos images à cette plage.

Doom est en quelque sorte une valeur aberrante car il utilise également VRS sur la Xbox Series X, ce qui entraîne certains artefacts mais une image légèrement plus nette dans l’ensemble. Lorsque Digital Foundry dit que quelque chose est perceptible, ce n’est pas votre consommateur moyen. Ce sont des gens qui le scrutent pour gagner leur vie. Comme je l’ai déjà dit, je ne peux pas faire la différence entre 1440p et 4K où il y a un upscaler décent.

Brindille

Finition photo

Tout ce discours sur les performances de puissance entre la Xbox Series X et la PlayStation 5 m’amuse. La Xbox est évidemment une console plus puissante. Et comme pour tout cela, les excuses pour les yeux non entraînés ne se lavent pas. Vous n’êtes autorisé à rouler qu’à 70 mph au Royaume-Uni. Alors, une Mini et une Ferrari sur autoroute auraient-elles une différence notable ? La Mini aurait du mal mais produirait efficacement le même résultat.

Et si vous faisiez une « capture d’écran » d’eux en passant, quelle différence de performances verriez-vous ? Je ne suis pas un expert en consoles ni en voitures.

Phil

CG : Vous ne dites pas.

Sur un pied d’égalité

RE : « Si vous ne pouvez pas remarquer la différence dans des conditions normales, quelle importance ? » C’était un peu mon propos.

La Xbox Series X est plus puissante, mais les développements technologiques ont rendu cet avantage moins significatif. Vous pouvez toujours trouver les différences, et avec certains jeux, c’est plus prononcé (Digital Foundry disant que Doom Eternal est plus visiblement flou sur PlayStation 5 est clairement un inconvénient) mais dans de nombreux cas, ce n’est pas si facile à repérer à moins de regarder attentivement.

Si vous vous asseyez suffisamment près d’un écran 4K suffisamment grand, les différences de résolution, la résolution de texture accrue, le filtrage anisotrope accru, la résolution des effets alpha, la résolution des ombres, etc. peuvent être perceptibles, mais si, comme la plupart des gens, vous ne vous asseyez pas réellement à des distances de visualisation optimales à partir d’un écran 4K, il est probable que vous remarquiez au mieux une image légèrement adoucie.

Cela n’annule pas l’avantage des performances réelles de la Xbox Series X, mais en réalité, cela le minimise.

C’est une victoire pour tout le monde dans mes livres et a été un élément clé de mon choix de PlayStation 5 plutôt que Xbox Series X.

Je possédais une PlayStation 3 et j’ai été soumis à des ports de jeux relativement médiocres qui étaient époustouflants sur la Xbox 360. J’ai fini par acheter une Xbox 360 juste pour jouer à certains jeux.

Cette fois-ci, j’ai acheté une PlayStation 5 avec la supposition éclairée que je ne perdrais pas grand-chose, même si la Xbox Series X était plus puissante, et j’ai eu les exclusivités sur PlayStation 5.

Kiran

CG : Avant que tout le monde ne commence à tourner en rond, nous pensons que nous devrions mettre un terme à la discussion sur les spécifications techniques.

Plus : Jeux



Classement des métroides

Comme l’un des autres lecteurs, depuis l’annonce de Metroid Dread, j’ai fait l’effort de jouer à certains des titres les plus anciens, après avoir seulement joué à Super Metroid. Moi aussi, j’ai opté pour Zero Mission et je l’ai trouvé très agréable bien qu’un peu court, même si j’apprécie que ce soit à l’origine un jeu NES. La mise à jour inclut une section Zero Suit de fin de jeu, mais j’ai trouvé que le niveau de difficulté augmentait massivement ici et j’ai abandonné.

J’ai décidé d’essayer de jouer à la version 3DS de Metroid 2, en m’attendant à ce que la version Game Boy soit moins agréable en 2021 ; cependant, je n’ai pas de 3DS, donc je n’y ai pas encore joué.

Je joue beaucoup avec Super Metroid et j’ai décidé de viser un autre passage en septembre. C’est sur le service en ligne Switch ainsi que sur ma SNES Mini, donc l’accès n’est pas un problème.

Cela a laissé Fusion, que j’ai trouvé une expérience bizarre. En fin de compte, les mécanismes sont toujours Metroid, donc c’était un excellent jeu, mais l’histoire (comme GC l’a mentionné) est tout simplement horrible. C’était vraiment comme si un enfant de 10 ans l’avait écrit, les pensées de Samus étant particulièrement complètement insensées. Je n’étais pas non plus fan qu’il se déroule sur une station spatiale avec des biosphères séparées. Je préfère de loin les jeux qui se déroulent à la surface de la planète. Cependant, j’ai aimé les sections où le SA-X est entré dans la même zone que Samus, et je peux voir pourquoi Dread réplique cela avec l’EMMI.

Même sans avoir joué la deuxième entrée, je suis confiant de dire que Fusion était mon préféré, donc je croise les doigts pour que Dread minimise l’aspect histoire, même si j’ai l’impression que ce ne sera pas le cas.

Mat

CG : La fusion est aussi notre moins préférée. Nous donnerions une autre chance à Zero Mission, car la section Zero Suit est la meilleure partie d’un grand jeu.

La boîte de réception fonctionne également

Avez-vous entendu parler de la sortie de Fall Guys pour le Switch? J’étais excité quand j’ai vu l’annonce sur l’un des Nintendo Direct il y a des mois, mais malheureusement, je n’ai rien vu depuis.

Paul Weymes

CG : Il n’y a pas de date mais c’est toujours censé être cette année.

Pourquoi j’ai acheté une Xbox Series S en tant que propriétaire de PS5 ? Passe de jeu ultime. La fin.

Anon

CG : Nous sommes heureux que l’auteur de l’article du lecteur ait fait plus d’efforts que cela.

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur Julian, qui demande si vous avez déjà été rappelé à un jeu par quelque chose de banal dans la vie réelle ?

Ses exemples incluent des trajets en voiture qui rappellent les jeux de conduite et les vacances d’été qui vous font penser à Far Cry, mais cela peut aller d’un emplacement similaire à un jeu à un petit détail sur un objet ou un gadget dans le jeu.

Était-ce juste une fois ou cela s’est-il produit beaucoup, et cela s’est-il produit davantage à mesure que les graphismes du jeu sont devenus plus réalistes?

