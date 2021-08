La Xbox Series X obtient enfin un nouveau tableau de bord 4K

Cela fait longtemps que cela arrive, et les gens le demandent depuis un moment, mais le Xbox série X le tableau de bord obtient enfin une mise à niveau de la résolution 4K.

Microsoft commence à tester un nouveau tableau de bord 4K pour la Xbox Series X pour les initiés dans les anneaux Alpha et Alpha Skip-Ahead à partir d’aujourd’hui. Tous les membres des cercles Alpha expérimentaux auront accès à l’interface haute résolution nouvellement améliorée pour le tableau de bord Xbox plus tard dans la journée.

La mise à jour rend l’interface utilisateur Xbox plus nette et plus nette sur les écrans 4K – ce que les utilisateurs demandent depuis le lancement des consoles fin 2020. Les consoles Xbox Series X produisaient auparavant des éléments d’interface utilisateur à 1080p, donc des éléments d’interface utilisateur 4K natifs pour la maison , Guide, et ainsi de suite seront reçus avec reconnaissance.

“Ce changement signifie que l’accueil, le guide et d’autres zones de l’interface utilisateur seront affichés dans une résolution native plus élevée pour une netteté et une lisibilité du texte accrues”, a déclaré Microsoft dans un communiqué publié sur son site.

On ne sait pas encore si la Xbox Series S verra des améliorations sur son tableau de bord ou non, mais il se pourrait simplement que Microsoft veuille tout tester sur le matériel le plus puissant avant de l’apporter sur d’autres plates-formes (depuis la Xbox Series S peut également sortir en 4K).

Ailleurs, cette nouvelle mise à jour promet de “refléter correctement les langues locales” sur Xbox, qui est progressivement introduite au détriment (apparemment) d’une langue “étrange” qui peut apparaître dans le système.

Il n’y a actuellement aucune date annoncée pour l’arrivée du tableau de bord 4K pour les joueurs réguliers, mais s’il est en cours de test maintenant, vous n’aurez probablement pas trop de temps à attendre.