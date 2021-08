La Xbox Series X pourrait dominer cette saison des fêtes, car le pari de Microsoft est payant

La Xbox Series X de Microsoft est prête à livrer cette saison des fêtes de manière importante. En fait, j’irais jusqu’à dire que c’est la position la plus forte dans laquelle Microsoft a été depuis les jours de gloire de la génération Xbox 360 – c’est comme si toutes les pièces étaient enfin en place.

Non seulement les propriétaires de Xbox Series X et Xbox Series S profiteront de deux exclusivités majeures à l’approche de Noël – Forza Horizon 5 et Halo Infinite – la PS5 de Sony est soudainement privée de versions propriétaires maintenant qu’Horizon: Forbidden West a glissé à 25 février 2022.

C’est un tournant radical par rapport à la façon dont les nouvelles consoles PlayStation et Xbox ont commencé en novembre 2020, avec Sony proposant une multitude de jeux exclusifs de premier plan tels que Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man Miles Morales et Sackboy: A Big Adventure. Microsoft, quant à lui, a senti que Halo Infinite manquait sa date de lancement prévue et a dû se contenter des versions Xbox Game Pass et rafraichir les versions de sa bibliothèque de titres existante.

Sony a continué à tourner la vis sur Microsoft tout au long de l’année avec des jeux plus exclusifs comme Returnal et Ratchet and Clank: Rift Apart, qui ont tous deux exploité les atouts de la PS5 avec grand effet. Mais depuis, le bon navire Sony a rencontré des eaux plus tumultueuses.

Le manque d’annonces sur ce qui arrivera à la PS5 à l’avenir, ainsi que la décision de sortir des titres qui étaient auparavant défendus en tant qu’exclusivités PlayStation 5 sur PS4, comme Gran Turismo 7, n’ont pas été accueillis avec le plus grand accueil. Le report d’Horizon : Forbidden West ressemblait presque aussi à une formalité, après des mois de silence radio.

(Crédit image : Sony)

Bien sûr, cela ne signifie pas que les propriétaires de PlayStation seront complètement dépourvus de jeux à jouer à l’approche de Noël. Ghost of Tsushima: Director’s Cut vient d’atterrir – bien que certains puissent s’opposer à la façon dont il verrouille les fonctionnalités de la PS5 derrière un paywall – et le polarisant Death Stranding devrait également recevoir le traitement Director’s Cut le 24 septembre 2021. Il y a aussi Deathloop, un exclusif chronométré, des studios Arkane appartenant à Xbox.

La réalité est, cependant, que si vous avez déjà joué à l’un de ces deux titres publiés par Sony auparavant, il n’y a techniquement rien de «nouveau» des studios mondiaux de Sony Interactive Entertainment jusqu’au début de l’année prochaine. Et ce n’est pas quelque chose que nous nous attendions à voir au cours de la première année de vente de la PS5.

Vert de jalousie

Microsoft, en comparaison, surfe sur une vague d’élan depuis son événement Xbox Bethesda Showcase à l’E3 2021 en juin. Non seulement son service d’abonnement, Xbox Game Pass, continue à éclipser le PS Now de Sony en termes de valeur et d’attrait général, mais nous commençons maintenant à voir la qualité, pas seulement la quantité.

En juillet, les joueurs ont eu droit à Microsoft Flight Simulator, un jeu qui était auparavant confiné au domaine des PC haut de gamme, mais qui est désormais capable de fonctionner sur une Xbox Series S, une console qui coûte 299 $ / 249 £.

Le mois d’août a vu l’arrivée de Psychonauts 2, un jeu de plateforme inventif qui a été largement acclamé par la critique ; et en novembre, les fans peuvent mettre le pied à l’étrier dans Forza Horizon 5, un jeu dont, je pense, peu de gens diraient qu’il a le potentiel d’être le jeu de l’année pour beaucoup.

L’annonce de l’arrivée de Xbox Cloud Gaming sur Xbox One est également significative. Bientôt, les propriétaires de la console de dernière génération de Microsoft pourront diffuser des titres Xbox Series X à 1080p/60fps et lire des titres Gen 9 qui ne fonctionneraient tout simplement pas sur du matériel plus ancien. C’est une décision sans précédent, et quelque chose qui est conforme à l’approche conviviale de Microsoft pour cette génération.

Réveille-moi, quand tu as besoin de moi

(Crédit image : Microsoft)

Et puis il y a Halo Infinite. Retarder le jeu de plus d’un an était sans aucun doute un risque, un pari même – mais c’est une décision que je ne pense pas que la vieille garde de Microsoft aurait eu la prévoyance, ou l’estomac, de prendre.

La société n’aurait jamais pu savoir que Sony serait sans un grand frappeur cette fête, bien sûr, mais cela continue de représenter un changement d’engagement de l’équipe Xbox qui est présente depuis le lancement désastreux de la Xbox One.

Et le retard de Halo Infinite a porté ses fruits, du moins pour l’instant. Même si le développement s’apparente à des montagnes russes, avec des pics et des creux réguliers, l’ambiance autour du jeu a radicalement changé.

Un aperçu technique multijoueur extrêmement bien reçu a certainement aidé, et deux magnifiques pièces de matériel en édition limitée aident à faire de la prochaine sortie de Halo Infinite un événement de renom – quelque chose que mérite l’une des franchises les plus appréciées de Microsoft.

Mais encore une fois, c’est l’as de Microsoft, le Xbox Game Pass, qui relie vraiment tout avec un joli petit nœud sur le dessus. Tous les jeux mentionnés ci-dessus sont disponibles sur Xbox Game Pass dès le premier jour, offrant une valeur phénoménale pour ceux qui s’abonnent.

Le service continue de proposer de délicieux indies – avec beaucoup d’autres annoncés lors de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom 2021 – du contenu exclusif et divers avantages pour que ceux qui s’abonnent se sentent comme s’il y a plus de contenu qu’ils ne savent quoi en faire. C’est le voisin bruyant que Sony cherche désespérément à faire taire.

La Xbox Series X et la Xbox Series S seront certainement attrayantes pour les consommateurs cette saison des fêtes, mais tout comme la PS5, les problèmes de stock continueront de dicter le nombre d’unités que Microsoft et Sony peuvent déplacer ce Noël. Cependant, il ne fait aucun doute que vous pourrez jouer aux plus gros jeux cette année.

