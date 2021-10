La Xbox Series X/S se porte mieux au Japon que la Xbox One

Un présentoir en magasin chez un détaillant de Tokyo présente la Xbox Series X/S. Photo : CHARLY TRIBALLEAU/. (.)

Après des années de lutte au Japon, la Xbox Series X/S montre plus que des signes de vie au Japon. Par rapport aux efforts précédents, il se porte bien.

Famitsu rapporte qu’au 10 octobre, Microsoft avait vendu 64 284 consoles Xbox Series X et 38 307 autres consoles Xbox Series S. Cela représente un total de 102 591 consoles Xbox Series X/S vendues au Japon depuis le lancement des consoles. Pour le contexte, Sony a vendu 922 929 PlayStation 5 et 177 974 autres consoles PS5 Digital Edition, pour un total de 1,1 million vendues au Japon depuis son lancement. Cette comparaison, cependant, n’est pas exactement juste.

La PlayStation a une identité de marque plus forte que la Xbox au Japon. De plus, Sony fait beaucoup plus de marketing et de publicité pour la PlayStation au Japon que Microsoft ne le fait pour sa machine de jeu. Le terrain de jeu n’est donc pas tout à fait égal. La Xbox est une marque de niche au Japon, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose ! Compte tenu de cela, ces chiffres sont plutôt bons.

Historiquement, le Japon a été un marché difficile pour la Xbox. Microsoft a mis beaucoup de fanfare de relations publiques derrière la Xbox originale et la Xbox 360 est lancée au Japon. Bien qu’il y ait eu quelques lueurs d’espoir, comme le succès de Tales of Vesperia, les consoles n’ont jamais vraiment percé. Mais lorsque la Xbox One est sortie au Japon, les choses semblaient carrément sombres.

Comme le souligne l’analyste Benji Sales, il a fallu plus de quatre ans à la Xbox One pour atteindre 100 000 consoles vendues. La Xbox Series X/S l’a fait en moins d’un an et pourrait dépasser les ventes à vie de la Xbox One d’ici la fin de 2021.

La Xbox Series S a même dominé le classement des jeux vidéo les plus vendus chez Yodobashi Camera, l’un des plus grands détaillants d’électronique du Japon.

Alors que se passe-t-il? Lors du Tokyo Game Show virtuel de l’année dernière, l’exécutif Phil Spencer a parlé du Japon et a souligné l’engagement de l’entreprise envers le marché. « Le Japon est une superpuissance dans cette industrie avec des personnages et des jeux emblématiques qui sont des moments forts dans l’histoire du jeu de centaines de millions de joueurs à travers le monde », a déclaré Spencer dans un message préenregistré. Il a également parlé de l’importance du Japon dans le jeu vidéo.

« Le Japon est notre région à la croissance la plus rapide au monde », a poursuivi Spencer. « Depuis que nous avons lancé le Game Pass pour console et PC au Japon en avril dernier, nous avons vu plus de joueurs sur les appareils, les jeux et les services Xbox qu’à aucun autre moment de notre histoire sur le marché.

Les temps ont changé. Lorsque la Xbox originale a été lancée pour la première fois, de nombreux joueurs japonais n’avaient pas une bonne impression des jeux vidéo fabriqués à l’étranger. En japonais, il y avait un dicton à l’époque de la PS2 : yougee wa kusogee (洋ゲーはクソゲー) ou « les jeux développés en Occident sont des jeux de merde ». C’est dans ce contexte que Microsoft a lancé sa première console. Le Japon était – et est – un marché du jeu vidéo difficile à percer.

Cependant, depuis lors, de nombreux jeux fabriqués en Occident ont conquis les joueurs japonais. Beaucoup n’ont plus d’idées préconçues. Alors que la marée a lentement changé, la décision de Microsoft de déployer Game Pass a sans aucun doute aidé ses consoles à trouver un public.

Au Japon, les fans de Xbox ne sont peut-être pas aussi nombreux que ceux de Sony et ne le seront probablement jamais, mais ils sont de plus en plus nombreux.