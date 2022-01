La Xbox Series X|S a dépassé toutes les consoles Xbox précédentes à ce stade de leur cycle de vie

Il y a eu plus de consoles Xbox Series X|S vendues à ce stade de leur cycle de vie que pendant les périodes équivalentes pour n’importe quelle console Xbox précédente, a révélé Microsoft.

Dans une interview avec le New York Times, Phil Spencer de Microsoft a expliqué à quel point il est actuellement difficile de trouver une console PlayStation 5 ou Xbox Series. Il dit que ce n’est pas parce que l’offre est inférieure à ce qu’elle a été dans le passé, mais que la demande est tellement plus élevée.

« À ce stade, nous avons vendu plus de cette génération de Xbox, qui est Xbox Series X et S, que nous avions n’importe quelle version précédente de Xbox. C’est donc notre travail d’obtenir l’offre pour répondre à cette demande », a expliqué Spencer .

La pandémie mondiale de COVID-19 a accéléré l’intérêt pour les jeux, car de plus en plus de personnes sont restées à la maison. Spencer a déclaré: « L’augmentation de l’utilisation dans les jeux a été une surprise pour nous. De retour – qu’aurait-il été – mars, avril 2020 – nous avons vendu des consoles, ce que nous ne faisons jamais. «

Ici, Spencer parle de la Xbox One. En juillet 2020, Microsoft a également annoncé que les éditions One X et One S All-Digital seraient abandonnées avant le lancement de la série X|S. La demande de consoles de jeux a été si élevée que même les consoles PlayStation 4 de dernière génération ont augmenté de prix.

Malgré la pénurie de consoles l’année dernière, Microsoft affirme que la Xbox Series X|S est la Xbox la plus vendue de tous les temps. En 2022, les propriétaires de Xbox Series pourront s’attendre à de nombreux nouveaux contenus, tels que Redfall et Starfield.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Exclusivités Xbox les plus attendues pour 2022 et au-delà

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer