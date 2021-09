La Xiaomi Mi TV Box apporte Android à votre téléviseur et elle est maintenant à son prix minimum en mois : elle coûte 42 euros et la livraison est gratuite | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous souhaitez regarder des séries et des films en streaming sur votre téléviseur mais Chromecast vous semble cher ? Eh bien, cette Xiaomi TV Box fait la même chose pour beaucoup moins.

Septembre 2021 et vous n’avez toujours pas de streaming sur votre TV ? D’accord, une Smart TV peut être trop demander dans votre salon, car c’est un investissement à long terme qui nécessite réflexion et votre téléviseur peut parfaitement convenir. Mais ne pas avoir Chromecast ou ses alternatives ?

Les services de streaming peuvent être sur n’importe quel téléviseur grâce à Chromecast ou à ses alternatives, comme Android TV Box. Et parmi tous, il y en a un qui se distingue par être le meilleur de tous : le Xiaomi Mi TV Box S, qui est actuellement en vente sur Aliexpress pour 42 euros.

Il y a plusieurs raisons qui placent la Mi Box S comme la meilleure option pour apporter 4K à votre téléviseur, mais son point fort est que fonctionne avec Android TV 8.1, ce qui signifie qu’il amène Android sur grand écran et vous donne accès à des centaines d’applications et de jeux. En fait, grâce à sa connexion Bluetooth, vous pouvez même configurer une console de contrôle pour l’utiliser avec cette TV Box.

La Mi Box S est livrée avec Android 8.1, est facile à utiliser, permet les recherches vocales et dispose de Chromecast pour offrir du contenu multimédia sur votre téléviseur pour toute la famille.

Depuis le Google Play Store vous pouvez télécharger toutes sortes d’applications et les jeux que vous souhaitez regarder sur votre téléviseur et, bien sûr, les principales plateformes de streaming sont incluses, cComme Netflix, Prime Video, Disney +, Movistar + ou HBO parmi tant d’autres, et même d’autres applications comme YouTube et Spotify pour écouter de la musique.

Chaque série et film que vous regardez, vous le ferez avec une qualité irréprochable, car la Mi TV Box S est capable d’encoder des vidéos en 4K à 60FPS grâce à son puissant processeur quad-core et 2 Go de RAM. Vous pouvez également jouer depuis des clés USB ou des disques durs grâce à son port USB.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Et tout cela dans un appareil que vous pouvez contrôler avec votre voix, eh bien Google Assistant est installé par défaut. Vous pouvez l’activer dans le microphone de la télécommande incluse, qui n’écoute que lorsque vous appuyez sur un bouton, et vous pouvez l’utiliser pour rechercher du contenu ou contrôler d’autres produits connectés dans votre maison, tels que des ampoules, des prises et même des barres de son .

Profitez du fait que la Xiaomi Mi TV Box est l’une des TV Android les plus rapides et les plus efficaces du marché, elle est en vente sur Aliexpress et elle peut être la vôtre pour seulement 42 euros.

Gardez à l’esprit que le prix d’origine de cet appareil avoisine les 70 euros, c’est donc une opportunité à saisir. Alors vous savez déjà : profitez-en et faites le saut définitif vers la 4K.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.