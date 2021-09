La Xiaomi Pad 5 llega con une oferta exclusiva de la mano de Goboo

Tras haber llegado este mismo año a sus tiendas los nuevos lanzamientos de Xiaomi (Redmi Note 10 Pro y POCO X3 Pro), ahora le toca el turno a la Xiaomi Pad 5. Desde le 15 au 23 septembre los usuarios podrán entrar en la página web de Goboo para reservarla de manera exclusiva y optar a la posibilidad de ganar algún regalo. Si eres de los más rápido puede que tengas la posibilidad a conseguir un pack de regalo que solo estará disponible para los 100 primeros compradores. Incluso con solo valorar la compra tendrás la oportunidad de que el pedido mer gratis.

Pero eso no es todo, pues a causa de esta promoción recibirás un jusqu’à 100 euros por realizar tu reserva anticipada de únicamente 20 euros. Además, realizando tu reserva obtendrás distintas bonificaciones exclusivas, como que tu pedido llegue el día siguiente a casa con la finalidad de que disfrutes al máximo y lo más pronto posible tu nueva Xiaomi Pad 5. Entre ellas también se encuentra la posibilidad de devolución en 14 jours sin motivo alguno y el envío gratuito.

Por qué elegir Goboo para tus compras

Desde Goboo se preocupan constantemente por ofrecer el mejor servicio posible al cliente y hacer su vida más fácil gracias a la tecnología, por ello los usuarios pueden disfrutar de descuentos únicos por tiempo limitado. Goboo realiza sus envíos desde sus almacenes situados en Europa y su eficaz red logística le permite con facilidad enviar pedidos a 21 países distintos, incluido España. Estos llegarán a tu vivienda en menos de una semana como máximo, concretamente entre 2 y 7 jours.

Goboo te ofrece la devolución del producto si no han pasado más de 14 días, además de una garantía de 30 días en la plateforma y dos años de garantía para los productos adquiridos. Son conscientes del elevado precio de sus productos, por lo que para ellos la seguridad es un factor clave a la hora de realizar las compras, por ello ofrecen un entorno de pago totalmente seguro, rapide et efficace.

Xiaomi Pad 5 llega para revolucionar la tecnología

La nouvelle Mi Pad 5 est une tablette à faire et à adapter automatiquement. En casa o en la oficina, no importa el lugar, pues es un dispositivo idéal tanto para trabajar como para el entretenimiento. Esta tablet se caracteriza por la potencia de su hardware, que permite que puedas realizar las tareas de la universidad o trabajar sin ningún cuelgue o interactencia. Su batería de 8720 mAh te permitirá disfrutar durante plus de 16 heures de reproducción o más de 10 horas de juegos con tus amigos. Además, su processeur Qualcomm Snapdragon 860 alcanza une vitesse de vitesse de 2,96 GHz alimentando de une manera rápida y constante tu Mi Pad 5 pour la vitesse de déplacement par las distintas aplicaciones sea extrema.

Otra de los puntos fuertes de esta Xiaomi Pad 5 es su pantalla de 11 pulgadas WQHD+ (Wide Quad High Definition) de 120 Hz, que te permitirá ver tu película favorita con todo tipo de detalles y con una calidad altísima. Para ello tambien contribuye la tecnología True Display que lleva incorporada con más de mil millions de configuraciones de colores que se ajustarán de manera automática para proporcionar una imagen realista. Por otro lado, los cuatro altavoces estéreo que porta en su interior otorgan un sonido envolvente y compatible con Dolby Atmos que, junto a la resolución de su pantalla, logra crear una expérience visuelle totale immersive para el usuario.

Por último, entre las diversas ventajas que incluye esta promoción también se añade una funda completemente gratuita avec le prix de la Xiaomi Pad 5. Aucun dejes pasar esta oportunidad única en Goboo. Con una promoción que conllevará 100 euros de descuento y que tiene como objetivo el cuidado del trato a los usuarios, así como el servicio tras la compra. Aujourd’hui un ganga por un producto tecnológico de gran calidad que no puedes desaprovechar por tan solo 299 euros (6 Go+128 Go) oui 349 euros (6 Go + 256 Go).