La Yoga Tab 13 musclée de Lenovo fait ses débuts aux États-Unis

Jon Fingas / Autorité Android

TL;DR

Lenovo présente le Yoga Tab 13 aux États-Unis – et oui, il peut également servir de moniteur. Il existe également quatre modèles à moindre coût, dont le Yoga Tab 11 accrochable. Tous, sauf le Yoga Tab M8, arrivent aux États-Unis cet été, à partir de 109,99 $ pour le M7.

Lenovo est déterminé à faire sentir sa présence sur le marché américain des tablettes, et c’est ce qu’il fait en lançant l’un de ses plus grands modèles à ce jour. La société de technologie a présenté cinq nouveaux appareils Yoga Tab, dont quatre sont destinés aux États-Unis, y compris une version rebadgée du lourd Yoga Pad Pro.

La nouvelle Yoga Tab 13 est centrée sur un écran LCD de 13 pouces, 2 160 x 1 350, qui fait de la tablette Lenovo non seulement un lecteur multimédia pratique, mais également un périphérique PC utile. Branchez le câble micro-HDMI vers USB (heureusement inclus) et vous pouvez utiliser le Yoga comme moniteur secondaire pour votre ordinateur portable. En conséquence, vous pouvez utiliser la béquille intégrée pour soutenir l’ardoise ou l’accrocher au mur.

Les performances n’ont pas non plus changé par rapport au Yoga Pad Pro, bien que ce ne soit pas une mauvaise chose. Lenovo offre toujours à la tablette américaine une puce Snapdragon 870, 8 Go de RAM, une caméra frontale de 8 MP et 128 Go ou 256 Go de stockage (non extensible). Vous pouvez vous attendre jusqu’à 12 heures de lecture vidéo avec la batterie de 10 000 mAh, bien que votre utilisation réelle soit susceptible de fausser ce chiffre.

Le Yoga Tab 13 est expédié en juillet au prix de départ de 679,99 $. Cela rend nettement plus cher l’iPad Air, bien que Lenovo parie clairement que la fonctionnalité d’écran et de moniteur plus grand donnera à sa tablette l’avantage.

Lenovo propose également des options de tablettes plus abordables. La Yoga Tab 11 est une contrepartie plus petite et plus modeste de la machine de 13 pouces avec un écran de 2 000 x 1 200, une puce MediaTek Helio G90T et des caméras avant et arrière de 8 MP. Il est disponible en versions avec 4 Go de RAM/128 Go de stockage ou 8 Go/256 Go. Si cela reste excessif, un Lenovo Tab P11 Plus (illustré au milieu) offre un écran et un processeur similaires, mais pas de béquille et un maximum de 6 Go de RAM et 128 Go d’espace. Vous obtiendrez également une caméra arrière de 13MP pour aller avec le tireur avant de 8MP.

Deux options de tablettes plus petites sont également en route, bien que Lenovo n’en propose qu’une seule aux États-Unis. Le Lenovo Tab M7 à destination des États-Unis est un appareil de 7 pouces convivial avec un écran 600p, une puce Helio MT8166, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible, une caméra arrière de 2 MP et un capteur avant de 2 MP. La Tab M8 de 8 pouces possède un écran 800p, un Helio P22T, jusqu’à 3 Go de RAM et une caméra arrière 5MP plus nette, bien qu’elle ne doive atteindre « certains marchés » (c’est-à-dire pas les États-Unis) en 2021.

Toutes les variantes de tablettes Lenovo plus petites sont décidément plus abordables. Le Yoga Tab 11 commencera à 319,99 $ lors de son expédition en août, tandis que le Lenovo Tab P11 Plus arrivera le même mois pour 259,99 $. La Tab M7 est clairement l’option d’aubaine, à partir de 109,99 $ lors de sa sortie en juillet.