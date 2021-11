La YouTubeuse Samantha Rabinowitz, connue sous le nom de « Ici pour le thé », est décédée

La tragédie a encore une fois frappé la communauté YouTube.

Samantha Rabinowitz, connue sur les réseaux sociaux sous son nom de compte « Here for the Tea », est décédée, a confirmé sa sœur en ligne. « C’est avec le cœur lourd et la plus extrême tristesse que je partage cette nouvelle », Lisa cuillère verte écrit en ligne. « Ma petite sœur Sam @ hereforthetea2 est décédée. Elle est décédée paisiblement dans son sommeil hier. » D’autres détails concernant sa mort prématurée n’ont pas été confirmés.

Rabinowitz a tweeté pour la dernière fois à ses abonnés le 2 novembre pour répondre à sa récente absence sur les réseaux sociaux. « Hé les gars, comme certains d’entre vous l’ont remarqué, je suis loin des réseaux sociaux depuis un moment », avait-elle écrit à l’époque. « J’ai récemment reçu des nouvelles dévastatrices et je veux juste être hors ligne pendant un moment. Merci à tous ceux qui ont contacté pour voir si je vais bien. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. »

Elle a ensuite partagé une mise à jour sur Instagram, promettant aux fans qu’elle publierait le lundi 8 novembre. « Merci pour tous les gentils messages », a-t-elle ajouté, « et merci pour votre patience. »