La youtubeuse YosStop dit qu’elle a vécu « une mort d’elle-même » pendant son séjour en prison – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La youtubeuse « YosStop » a donné sa première interview sur son expérience à la prison de Santa Martha Acatitla, dans laquelle elle a déclaré qu’elle avait vécu « une mort de moi-même » après avoir été emprisonnée pendant cinq mois pour pédopornographie.

Dans un entretien avec la militante Saskia Niño de Rivera, qui travaille avec des personnes privées de liberté, Yoseline Hoffman a indiqué qu’elle était heureuse d’avoir été libérée il y a deux semaines et valorise désormais davantage sa vie en dehors de la prison, ainsi que son sa famille, ses chiens et ses amis.

Le youtubeur a été libéré le 1er décembre de la prison de Santa Martha Acatitla après avoir conclu un accord avec la victime, Ainara Suárez, dans le cadre d’un programme de justice réparatrice. « Pour moi, ce fut une agréable surprise de voir que j’ai beaucoup d’amis, j’ai beaucoup de gens qui m’aiment beaucoup, qui étaient là pour moi », a-t-il déclaré.

Hoffman considérait que le temps qu’elle passait en prison était dans un autre quartier, où il y avait moins de monde, mais elle le vivait d’une manière « très solitaire ». « Mon expérience, contrairement à d’autres personnes qui s’impliquent avec de nombreuses personnes, était très solitaire. Il n’avait personne à qui parler, il n’avait rien à faire, il n’avait aucune activité », se souvient-il.

Il a également expliqué que son séjour était solitaire et que la situation correspondait à l’anxiété qu’on lui avait diagnostiquée avant son arrestation. « Je devais être seul avec mes pensées, avec mes conversations, avec la façon dont mon esprit joue de travers, avec des choses auxquelles je ne devrais peut-être même pas penser, et essayer de ne pas devenir fou (…) pour ne pas me perdre, pas déprimer », déplore-t-il.

Certaines des activités qu’il pratiquait pour passer le temps, qu’il considérait comme « de loisir », étaient la lecture, l’écriture, le yoga, la recherche de mots, le sudoku, la coloration de mandalas et la fabrication d’artisanat avec du raphia.

Sur la base de ses expériences en prison, Hoffman a considéré qu’elle avait appris de nouvelles choses « dures et laides », un processus qu’elle a comparé au fait d’être témoin de sa propre mort.

« Comment je l’ai vécu, ou comment je sens que c’est la meilleure façon de le définir, c’est comme une mort de moi-même (…) le fait que soudainement ma vie n’est plus ma vie, c’est-à-dire que je n’ai plus le contrôle de rien, je ne peux plus rien faire et puis, tu vis ta mort, évidemment de l’intérieur, mais aussi de l’extérieur », a partagé le créateur de contenu.

De même, elle a assuré qu’elle était frustrée de voir les effets que sa détention avait sur ses proches, tels que sa mère, sa famille et ses chiens. « Nous ne sommes pas conçus pour voir la souffrance des gens que nous aimons comme ça, dans la vie, et que vous ne pouvez absolument rien faire, donc c’est quelque chose de très frustrant et c’est quelque chose qui pour moi a aussi été une grande leçon de valorisation de ce que je avoir, mais aussi de lâcher prise, car vous n’avez plus le contrôle d’absolument rien », a-t-il déclaré.

Enfin, Hoffman a souligné que les mois qu’elle a passés en prison l’ont en fait aidée à beaucoup d’introspection et de réflexion, ainsi qu’à en apprendre davantage sur elle-même et ses actions.

Avec des informations de Cependant