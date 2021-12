La zasca de Leonardo à Simons qui fait douter de sa continuité au PSG

17/12/2021 à 16h57 CET

Lors d’une conférence à l’amphithéâtre universitaire de la Sorbonne, le directeur sportif du PSG Leonardo a envoyé un message à son joueur Xavi Simonsqui a commencé la saison avec l’équipe première et la termine dans l’équipe des jeunes. Simons met fin à son contrat à la fin de la saison et le PSG ne semble pas envisager la possibilité d’accéder à toutes ses demandes.

Leonardo a assuré que «Simons veut continuer au PSG et il est normal qu’il cherche un projet sportif. Il est difficile de le lui donner. Il est difficile de lui dire que cela arrivera demain, que dans un mois cela arrivera et que dans un an il en sera ainsi. C’est impossible & rdquor;, a-t-il déclaré devant les demandes du joueur qu’il repartira libre à la fin du cours au fur et à mesure de la fin du contrat. Leonardo comprend que Simons a encore un long chemin à parcourir mais ne partage pas l’empressement du joueur néerlandais. Il admet qu’au vu de la situation contractuelle, « le règlement met les clubs dans une situation vulnérable », a-t-il ajouté dans le sens où il le laisse sans défense.

Xavi Simons, qui pourrait revenir à Barcelone, voit comment le PSG lui ouvre la porte pour partir s’il ne veut pas renouveler. C’est déjà la deuxième fois que Simons occupe ce poste car il y a trois ans, Barcelone lui a également ouvert la porte pour partir car il n’a pas accepté le plan sportif qui lui a été présenté.