La ‘zasca’ de Pedro Martínez aux éloges que Sito Alonso lui jette

19/11/2021 à 20h23 CET

UCAM Murcia et BAXI Manresa sont mesurés ce dimanche au Palacio de los Deportes dans la capitale murcienne, dans un duel qui débute « à chaud » au gré des échanges de paroles des deux coachs qui, apparemment, n’entretiennent pas une relation très étroite.

Dans le match précédent de Sito Alonso, en attendant la visite du Manresa, Il a dit qu’il espère « avec le désir d’affronter un jeu de difficulté maximale& rdquor;, devant l’équipe qui s’entraîne Pedro Martínez, qu’il a défini comme « le professeur des enseignants de la Ligue, celui qui en sait le plus et pour cette raison, nous devons avoir le plus d’attention possible devant son équipe & rdquor ;, a-t-il déclaré aux médias.

Un commentaire Le flatteur d’Alonso qui n’aimait apparemment pas trop le technicien BAXI Manresa, qui sans le citer dans son tweet, s’est montré très à l’aise dans son ‘post’ quelques heures plus tard.

Pedro Martínez répond

« Le compliment excessif est faux et hypocrite & rdquor;, lui a lancé Pedro Martínez sans faire aucune référence à Alonso. «Cela en dit long (mauvais) sur la personne qui le fait. Aussi de celui qui le reçoit s’il y croit& rdquor;, a pointé Pedro. Une ‘zasca’ à part entière.

La flatterie excessive est fausse et hypocrite. Cela en dit long (mauvais) sur celui qui le fait. Aussi de celui qui le reçoit s’il le croit. – Pedro Martínez (@ pedroma2014) 19 novembre 2021

Une réaction dans les réseaux du coach de Manresa qui, il est clair qu’il n’a pas pris les paroles de Sito Alonso comme très sincères et que cela pourrait indiquer un compte en attente entre les deux entraîneurs d’un match précédent.

On verra si j’ai vraimente traite d’un problème personnel ou simplement que Pedro n’a pas pris les paroles d’Alonso très au sérieux pour livrer ce message fort.