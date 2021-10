La ‘zasca’ d’Ibai Llanos aux parents de jeunes ‘accrochés’ à la technologie

Nouvelles connexes

Ibai Llanos Il est de loin le streamer le plus sensé de la scène youtuber de notre pays. Le jeune basque, également populaire en dehors de Twitch et d’autres réseaux sociaux pour son incursion dans le monde du football, a une nouvelle fois donné un quelques leçons à retenir. Le premier d’entre eux a eu à voir avec la chute de Facebook, WhatsApp et Instagram qui a touché le monde entier et a entraîné une pluie de critiques envers les plus jeunes et leur dépendance à la technologie.

Dans ce contexte, alors que Twitter était la seule plateforme à plaisanter sur les bienfaits d’un passé dans lequel nous n’étions pas si connectés, Ibai voulait casser une lance en faveur des enfants et prononcer une de ses fameuses réflexions virales, entre philosophie et humour. Cette fois, les bénéficiaires ont été des parents qui ne comprennent pas très bien ce que les réseaux donnent à leurs enfants.

Ainsi, lors d’une de ses émissions en direct sur la plateforme de streaming Amazon, il s’est adressé à « tous les pères et mères qui disent : ‘Je n’ai rien utilisé de votre temps et nous étions contents ». Ça ne te fout pas, parce que tu ne l’avais pas« , ajoutant que » ‘non, on jouait avec un ballon et une toupie…’ Vous n’avez pas le choix ! Que diable va-t-il faire en 1970 ? Eh bien, avec une balle et une toupie » :

Passez-leur cette vidéo. pic.twitter.com/8hPWCzsyHq – Ibai (@IbaiLlanos) 5 octobre 2021

Ses propos sont rapidement devenus viraux, recueillant une belle ovation du public plus jeune, le même qu’il a adressé le lendemain pour lancer un message plus que nécessaire. Avec la récente fuite des chiffres des revenus des streamers sur Twitch, Ibai Llanos a cru nécessaire de clarifier plusieurs aspects aux enfants qui voient leur métier comme une opportunité de s’enrichir, en essayant les inciter à miser sur la culture de l’effort et le sacrifice accomplissant leurs études.

Il a averti que le monde dans lequel ils vivent n’est « pas réel » et que le plus important est d’avoir une formation et de quitter Twitch pour des moments de loisirs et de temps libre, en ne le prenant comme option de travail que s’il est démontré qu’ils peut en vivre. « Ne te laisse pas assombrir par les chiffres que l’on gagne car ce n’est pas réel. Quand vous voyez ce qu’une personne gagne, ne dites pas « J’aurais dû me consacrer au streamer ». Ne faites pas ça », a-t-il conseillé.

« L’important c’est ce que tu veux faire de ta vie, de ton travail, de tes études… Il faut aller à l’ESO, au lycée et ensuite déciderC’est la chose la plus importante. « Llanos a également ajouté que » si plus tard vous avez des passe-temps tels que la peinture, le chant, le ballet ou le streaming sur Twitch, faites-le sans hésiter. Ce que vous devez faire, c’est étudier ou travailler le matin ou l’après-midi et pendant mon temps libre, je diffuse et continue ma vie et je vois comment ça se passe » :

Ibai a décidé de parler de facteurs un jour de plus pic.twitter.com/2NOhGvw1dD – IbaiLand hors contexte (@IbaiLand_OOC) 6 octobre 2021

Ibai a continué en disant que « ce travail n’est pas réel, ce manoir dans lequel nous vivons n’est pas réel, l’argent n’est pas réel du tout » et notant que son cas est difficile à répéter : « AuronPlay il y en a un et il n’y en aura pas d’autre plus jamais. « . « Excusez-moi si je me mets dans l’exemple, mais ces cas sont un sur des milliards. Si Twitch est déjà votre métier, parce que vous commencez déjà à avoir une rémunération suffisante pour payer le loyer et payer les couches de votre enfant, vous pouvez peut-être envisager de faire quelque chose. » Ses propos ont été très bien accueillis par Twitter, notamment par les adultes, où son nom a été une nouvelle tendance.

Suivez les sujets qui vous intéressent