La zone de danger de Battlefield 2042 enfin détaillée – Tarkov rencontre la zone sombre de la division

À quelques semaines du lancement, nous savons enfin ce que Champ de bataille 2042‘s Hazard Zone est, comment ça va jouer, et plus encore. Nous en avons même eu un premier aperçu grâce à une nouvelle bande-annonce de gameplay.

Avant la sortie de la bande-annonce, DICE a partagé les détails du gameplay de Hazard Zone avec VG247, et cela semble aussi excitant que toutes ces fuites le laissaient entendre.

L’histoire du mode démarre en 2040 à la suite d’une panne massive qui réduit les satellites du monde de 70 %. À leur place, les superpuissances lancent des satellites en orbite basse pour recueillir des informations. Ces satellites sont ensuite forcés de descendre dans les territoires contrôlés par les États-Unis et la Russie par diverses factions pour les précieuses informations qu’ils contiennent. En tant qu’escouade No-Pat, vous et d’autres êtes insérés dans ces emplacements pour récupérer autant d’informations que possible avant d’extraire.

Hazard Zone est un mode en escouade joué sur les cartes multijoueurs All-Out Warfare. Il prend en charge 24 joueurs sur PS4 et Xbox One, et 32 ​​joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X/S. Les joueurs peuvent former des équipes de quatre personnes, composées des spécialistes du jeu, bien que vous ne soyez limité qu’à un seul par équipe.

Toutes les escouades se disputent les lecteurs de données contenus dans les satellites écrasés, et l’objectif est d’en saisir autant que possible et de les extraire avant qu’une tempête ne crée une zone d’exclusion aérienne et la rende impossible.

Des escouades d’IA composées de différentes factions protègent ces satellites écrasés, et vous devrez décider si cela vaut la peine de les combattre pour les disques et de vous exposer potentiellement à d’autres joueurs.

Pendant le match, plus de satellites se bloqueront, contenant des disques encore plus précieux.

Flux de correspondance

Avant le début d’un match de zone de danger, vous aurez droit à un briefing sur les informations que vous recherchez, qui les garde potentiellement, les emplacements des liaisons montantes et d’autres détails pertinents. C’est là que vous verrez également où vous allez frayer, car vous ne pourrez pas choisir un point de chute.

Chaque match propose deux extractions limitées dans le temps qui se produisent à différentes étapes. Une seule escouade peut utiliser chaque extraction, ce qui signifie que deux escouades au plus survivront au tour.

Les emplacements d’extraction sont aléatoires, mais leur synchronisation ne l’est pas. Le premier arrive à peu près à mi-parcours du match, quelques minutes seulement après. La deuxième et dernière extraction s’ouvre plus près de la fin du match, et c’est l’option la plus risquée étant donné que c’est la dernière chance de tout le monde. Lorsque vous atteignez le point d’extraction, vous devrez combattre tous les autres essayant de monter dans l’avion. Même si un seul membre de votre équipe parvient à extraire, vous serez toujours récompensé.

Si vous mourez dans Hazard Zone, vous perdez tout ce que vous transportez. Avant d’être complètement mort, cependant, vous entrerez dans un état bas mais pas sorti où vous pourrez être réanimé, semblable aux jeux de bataille royale. Si vos coéquipiers ne sont pas en mesure de vous faire revivre, ils peuvent toujours vous ramener à l’aide de l’un des liens ascendants de renforcement sur la carte. Vous pouvez également acheter un certain appareil et l’amener dans le match, ce qui vous permettra de ramener des coéquipiers sans avoir besoin d’une liaison montante.

Vous n’êtes pas nécessairement encouragé à tuer d’autres joueurs dans Hazard Zone ; l’extraction avec le plus grand nombre de lecteurs de données est l’objectif principal du mode. Vous pouvez choisir d’équiper un gadget Intel Scanner, qui révélera l’emplacement approximatif des disques – mais cela pourrait vous conduire dans un piège car ils peuvent être détenus par des joueurs rivaux.

Méta-jeu

Le méta-jeu Hazard Zone tourne autour des informations recueillies à partir des lecteurs de données. Une fois que vous avez extrait avec succès, ces informations se transformeront en crédits du marché sombre – une devise réservée à la zone de danger qui peut être dépensée avant le début du match pour acquérir des armes, des gadgets et des mises à niveau uniques de la zone de danger.

Plus vous effectuez d’extractions réussies, plus votre série d’extractions sera élevée. Ceci, à son tour, débloque des remises sur les achats DMC et se reflète sur votre profil.

Au lancement, il y aura 15 améliorations tactiques à acquérir. Deux d’entre eux – l’armure de départ (commencer avec +20 d’armure) et la prime négociée 1 (50% de crédits supplémentaires pour les éliminations d’IA) – sont gratuits, et les 13 autres utiliseront une partie du DMC que vous avez gagné.

Voici les 13 : Squad Reinforcement : une liaison montante de renforcement portable à usage unique qui ramène les coéquipiers morts. Magasin de données : augmente la capacité de transport de Data Drive de deux. Balayage biométrique : repérez les ennemis 50 % plus longtemps. Ammo Augmentation 1 : un chargeur supplémentaire pour votre arme principale. Ammo Augmentation 2 : deux chargeurs supplémentaires pour votre arme principale. Augmentation jetable 1 : portez un objet jetable supplémentaire. Augmentation jetable 2 : emportez deux objets jetables supplémentaires. Quickdraw Holster : changez d’arme 15 % plus rapidement. Assurance de chargement : rembourse 50 % de vos coûts de chargement et de mise à niveau tactique en cas de décès. Guérison plus rapide 1 : soigne 20 % plus vite. Guérison plus rapide 2 : soigne 50 % plus vite. Informations privilégiées : révélez les emplacements des disques Data Capsule 30 secondes avant leur atterrissage. Offre de table : 100 % de récompense de crédit supplémentaire pour les disques Dara extraits.

Hazard Zone est l’une des trois expériences distinctes qui seront disponibles au lancement de Battlefield 2042. Les deux autres sont le pain et le beurre de la série : All-Out Warfare, et la suite de serveurs personnalisés et de modding pilotée par la communauté, Battlefield Portal.

Battlefield 2042 sortira le 19 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.