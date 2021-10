La zone de danger de Battlefield 2042 est enfin révélée demain

DICE est presque prêt à montrer le troisième pilier de Champ de bataille 2042. Le développeur a annoncé que la première bande-annonce du mode fera ses débuts jeudi à 8h PT, 11h HE, 16h Royaume-Uni.

Lorsque le studio a initialement dévoilé Battlefield 2042, il a déclaré que le jeu était composé de trois expériences majeures et distinctes. Le premier est la guerre totale standard, qui englobe la conquête et la percée. Ensuite, il y a le portail Battlefield géré par la communauté, qui est en partie un créateur de serveur personnalisé avancé, en partie des outils de modification.

Hazard Zone, la troisième et dernière expérience, est restée un mystère depuis lors. Lorsque le jeu a été retardé, nous nous sommes demandé si la zone de danger avait elle-même été repoussée. Nous n’avons toujours pas de réponse à cette question particulière, mais nous allons enfin voir Hazard Zone demain.

DICE a précédemment fait allusion à la nature du mode, mais les fuites et les datamines ont offert quelques détails. Selon ceux-ci, Hazard Zone est un mélange d’Escape from Tarkov et de Hunt: Showdown, deux jeux avec mort permanente, où les joueurs s’affrontent et l’IA pour terminer, objectif et extraire.

En fonction de la durée de l’aperçu de demain, nous saurons très certainement si cela est vrai. La première de la bande-annonce est intégrée ci-dessus, alors ajoutez cette page à vos favoris et revenez demain pour la regarder.

