La zone DRS supplémentaire ne rendra pas les dépassements trop faciles, disent les deux McLaren · .

Les pilotes McLaren s’attendent à ce que l’ajout d’une deuxième zone DRS au circuit de l’Algarve pour le Grand Prix du Portugal de ce week-end ne rendra pas les dépassements trop faciles pendant la course.

Comme en 2020, la première zone DRS est située sur la ligne droite des stands, bien que le point d’activation ait été déplacé plus bas dans la ligne droite à 245 mètres après le dernier virage, ce qui raccourcit la zone. L’année dernière, il a commencé 125m après le long virage à droite du Galp – virage 15. Le point de détection a également été déplacé peu après l’avant-dernier virage vers le sommet du dernier virage.

La deuxième zone DRS se trouve sur la courte ligne droite entre la montée à gauche du virage quatre et l’épingle du virage cinq de la Torre Vip. Son point de détection est à 35 m avant le virage quatre et le DRS peut être déployé 180 m après le virage.

Daniel Ricciardo approuve les changements. «Je pense que c’est cool», dit-il. «Je ne pense pas que ce soit négatif.

«Je pense que l’année dernière, de mémoire, il y avait [times] vous étiez un peu proche du cinquième anniversaire, mais peut-être pas assez.

“Cela ne créera certainement pas le dépassement facile du DRS”, a-t-il ajouté. «Je pense que si quoi que ce soit, cela va peut-être nous mettre dans une fourchette de frappe, et c’est finalement ce que nous voulons. Alors je pense que ce sera une bonne chose.

L’ajout de la deuxième zone DRS a été effectué malgré le Grand Prix du Portugal de l’année dernière avec 58 dépassements, la majeure partie de la saison.

Lando Norris était d’accord avec l’évaluation de son coéquipier. «Ils ont raccourci le premier pour le rendre un peu plus difficile, mais ont également ajouté le second. J’espère donc que vous pourrez voir plus de courses autour de la piste plutôt que dans le premier virage.

«Nous attendrons de voir combien nous gagnerons réellement dans le coin, si cela sera possible. Mais cela ne sera en aucun cas négatif. »

