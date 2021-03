La zone euro a honte après que l’économiste lauréat du prix Nobel ait exhorté les dirigeants à démanteler la monnaie unique | Politique | Nouvelles

Zone euro: Varoufakis discute du « plus grand bénéficiaire » en 2018

La douleur économique de l’Europe devrait s’aggraver avant de s’améliorer, augmentant potentiellement la popularité des dirigeants populistes et la nécessité d’une action supplémentaire de la Banque centrale européenne (BCE), ont averti les analystes. Alors que le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale à la fin du mois de janvier, il a déclaré que les perspectives pour la zone euro s’étaient détériorées. Le Fonds a réduit ses prévisions de croissance pour la région d’un point de pourcentage à 4,2% cette année.

L’Allemagne, la France, l’Italie et l’Espagne – les quatre plus grandes économies de la zone euro – ont toutes vu leur croissance ralentir pour 2021.

Selon les estimations de la BCE, l’économie de la zone euro aurait pu se contracter de plus de sept pour cent en 2020.

Erik Nielsen, économiste en chef du groupe chez UniCredit, a déclaré à Squawk Box Europe de CNBC: «L’Europe est dans un trou profond. La pandémie est très incertaine, le déploiement du vaccin est franchement décevant en Europe et donc le risque d’un trou plus profond est là. «

Comme beaucoup craignent que les perspectives sombres ne signifient la fin de la zone euro, un discours d’un économiste lauréat du prix Nobel, qui avait autrefois plaidé pour la création de la monnaie unique, a refait surface.

En 2013, Sir Christopher Pissarides a retiré son soutien à l’euro, affirmant qu’il avait créé une «génération perdue» de jeunes chômeurs et devait être démantelé.

Sir Christopher était autrefois l’un des principaux partisans d’une monnaie unique, mais au plus fort de la crise de la dette européenne il y a huit ans, il a accusé l’euro de «diviser l’Europe», affirmant qu’il fallait agir pour «restaurer la crédibilité de l’euro sur les marchés internationaux».

La zone euro a honte après que l’économiste lauréat du prix Nobel ait été exhorté à démanteler la monnaie unique (Image: GETTY)

La Banque centrale européenne (BCE) (Image: GETTY)

S’exprimant à la London School of Economics (LSE), où il enseigne, le professeur Pissarides a déclaré: «L’euro devrait soit être démantelé de manière ordonnée, soit les principaux membres devraient faire le nécessaire le plus rapidement possible pour le rendre favorable à la croissance et à l’emploi. .

«Nous n’aboutirons à rien avec la ligne actuelle de prise de décision ad hoc et des politiques d’allégement de la dette incohérentes.

«Les politiques menées actuellement pour stabiliser l’euro coûtent des emplois en Europe et créent une génération perdue de jeunes instruits. Ce n’est pas ce que les pères fondateurs ont promis.

Expliquant pourquoi il avait travaillé dur pour persuader Chypre de rejoindre l’union monétaire en 2008, le professeur Pissarides a admis: «J’étais complètement convaincu par l’idée.

«À l’époque, l’euro ressemblait à une excellente idée. Mais il s’est maintenant retourné contre lui. Il freine la croissance et la création d’emplois et divise l’Europe. La situation actuelle est intenable. »

JUST IN: Merkel a averti que « les miettes de Londres pourraient devenir le gâteau de Francfort »

Sir Christopher Pissarides (Image: GETTY)

Le professeur Pissarides est le professeur regius d’économie à la LSE et président de son Centre pour la macroéconomie.

Il a été fait chevalier en juin 2013.

Il n’est pas le seul universitaire à avoir changé d’avis sur la monnaie.

L’ancien président de la Commission européenne et l’un des principaux architectes de l’euro Jacques Delors a admis que les erreurs commises lors de la création de l’euro ont effectivement condamné la monnaie unique à la crise de la dette.

M. Delors a déclaré au Daily Telegraph en 2011 que le manque de pouvoirs centraux pour coordonner les politiques économiques permettait à des pays, comme l’Italie et la Grèce, de s’endetter insoutenable.

Il a également affirmé que la crise de la dette ne provenait pas de la monnaie unique elle-même, mais d’une «faute d’exécution» des dirigeants politiques qui avaient choisi de fermer les yeux sur les faiblesses et les déséquilibres fondamentaux des économies des États membres.

Le Français, aujourd’hui âgé de 95 ans, a déclaré: «Les ministres des Finances ne voulaient rien voir de désagréable auquel ils seraient obligés de faire face».

M. Delors a insisté sur le fait que tous les États membres européens devraient partager la responsabilité de la crise de 2009.

Il a dit: « Chacun doit examiner sa conscience. »

Commentant la Grande-Bretagne, qui s’est opposée à l’adhésion à l’euro et a affirmé que la monnaie ne pouvait pas fonctionner sans un État, M. Delors a ajouté: « Ils avaient raison. »

Il a également noté que la réaction des dirigeants de l’UE avait été « trop ​​peu, trop tard ».

NE MANQUEZ PAS:

Le blocage du canal de Suez « choc économique majeur pour l’Europe » [INSIGHT]

Merkel s’est abstenue de voter sur la nomination de von der Leyen [REVEALED]

Le « Festival of Brexit » sous le feu – mais le dôme de Tony Blair a coûté SIX fois [ANALYSIS]

Ancien président de la Commission européenne Jacques Delors (Image: GETTY)

Ancien Premier ministre John Major (Image: GETTY)

En particulier, M. Delors a identifié « une combinaison de l’obstination de l’idée germanique de contrôle monétaire et de l’absence d’une vision claire de tous les autres pays ».

À la fin des années 80, le plan de M. Delors a en effet été accueilli avec un haut niveau de scepticisme par la Grande-Bretagne et, en 1990, le gouvernement de Margaret Thatcher a proposé une alternative à l’union monétaire complète de l’homme politique français.

Selon un rapport de la BBC de l’époque, le chancelier de l’Échiquier de l’époque, John Major, a annoncé le plan dans un discours aux hommes d’affaires allemands.

Il était envisagé que la monnaie, appelée ECU dur, soit utilisée dans un premier temps par les entreprises et les touristes et gérée par un nouveau Fonds monétaire européen (FME).

Selon un rapport de 2015 de l’économiste de Capital Economics John Phelan, l’ECU dur aurait été «moins économiquement et politiquement» dommageable que l’euro.

L’économiste a fait valoir que plusieurs pays de la zone euro ont désespérément besoin de l’outil de dévaluation que l’euro leur refuse.

Il a déclaré: « L’ECU dur leur aurait permis cet outil jusqu’à ce qu’ils n’en aient plus besoin. Si ce moment n’était pas venu, ils n’auraient pas dû rejoindre la monnaie unique.

« Politiquement, en donnant aux décideurs politiques nationaux démocratiquement responsables le » plus grand espace politique « offert par la dévaluation, l’ECU dur aurait généré moins de ressentiment que l’euro alimente actuellement. »