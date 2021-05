La zone euro avertit que l’euro numérique pourrait être dommageable et «mettre en évidence des économies plus faibles» | Monde | Nouvelles

Avant la pandémie, une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) était considérée comme quelque chose d’exotique. La Riksbank de Suède était la seule parmi les pays à revenu élevé à l’explorer – un fait attribué à la faible utilisation des espèces par sa population. Maintenant, les monnaies électroniques officielles sont devenues courantes et presque tous les principaux acteurs s’y intéressent.

Le mois dernier, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a déclaré qu ‘«après une longue période de développement, le domaine est à l’aube de changements majeurs».

Précédemment hésitante, la zone euro est également remontée au front.

Fin mars, la Banque centrale européenne a publié les réponses à une consultation publique achevée.

Cela donne à la BCE une longueur d’avance sur ses principaux homologues dans l’engagement du public.

Le gouvernement britannique a lancé lundi un groupe de travail «Britcoin» et la Banque d’Angleterre a sollicité des commentaires sur un document de travail récent.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, cependant, Martin Bamford, planificateur financier agréé chez Informed Choice, a averti que cela pourrait être politiquement dommageable pour l’union monétaire.

Il a expliqué: «Ce serait une monnaie numérique, aux côtés de l’euro.

«Ils ont un système monétaire, qui semble fonctionner la plupart du temps, donc je ne pense pas que cela introduirait de nouveaux problèmes.

“Mais cela pourrait amplifier toute sorte d’inefficacité existante …”

M. Bamford a noté: “D’un point de vue politique, si vous avez une économie plus forte ou plus faible … cela pourrait mettre en évidence des disparités.”

La consultation de la BCE, lancée en octobre 2020, a reçu plus de 8 200 réponses.

La grande majorité des répondants étaient des citoyens privés (94%), dont principalement des hommes entre 35 et 54 ans, tandis que les autres participants étaient des professionnels, notamment des banques, des prestataires de services de paiement, des commerçants et des entreprises technologiques.

La plupart des réponses provenaient d’Allemagne (47%), d’Italie (15%) et de France (11%).

JUST IN: Boris Johnson n’a pas réussi à faire une “ divergence décisive avec l’UE ”

Le rapport montre que les citoyens européens sont favorables à un euro numérique, mais sous un certain nombre de conditions.

Les résultats montrent que les citoyens comme les professionnels sont favorables à une telle évolution, à condition que l’euro numérique respecte la vie privée (43%) et la confidentialité des transactions et qu’il soit suffisamment sécurisé (18%) pour éviter la fraude.

Ils appuient également les exigences visant à éviter les activités illicites avec moins d’une réponse sur dix de membres du public montrant leur soutien à l’anonymat complet.

La BCE n’est pas fan de la crypto-monnaie la plus échangée: le Bitcoin.

Sa dernière attaque contre la monnaie numérique a eu lieu le mois dernier, lorsque l’un des membres du conseil d’administration de la banque centrale, Frank Elderson, a levé le nez.

Il a écrit sur Twitter: «Les crypto-actifs sont volatils.

“Ils n’ont aucune valeur intrinsèque et aucune institution fiable ne les soutient.”

Début janvier, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a même annoncé vouloir réguler les crypto-monnaies.

Mme Lagarde a fait valoir que la monnaie numérique avait été utilisée pour des activités de blanchiment d’argent dans certains cas et que toutes les échappatoires devaient être comblées.

Elle a déclaré dans une interview à la conférence . Next: “Bitcoin est un actif hautement spéculatif, qui a mené des affaires amusantes et des activités de blanchiment d’argent intéressantes et totalement répréhensibles.”

Le secteur de la crypto-monnaie est encore pour la plupart légèrement surveillé ou non réglementé, bien que des normes mondiales dans des domaines tels que la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) aient émergé.

Mme Lagarde s’est jointe à un certain nombre de régulateurs du monde entier pour appeler à la mise en œuvre de règles mondiales pour les crypto-monnaies.

Elle a ajouté: “Il doit y avoir une réglementation.

“Cela doit être appliqué et accepté … au niveau mondial parce que s’il y a une fuite, cette fuite sera utilisée.”