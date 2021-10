La zone euro en alerte pour un nouveau krach – échos de 2008 alors que la BCE déclenche l’alarme de la « bulle immobilière » | Monde | Nouvelles

Le chef de la supervision bancaire de la BCE, Andrea Enria, a déclaré qu’il y avait eu « une augmentation des vulnérabilités » dans l’immobilier résidentiel de certains pays. La combinaison de la pandémie de COVID-19 et d’une augmentation des prêts bon marché ont surchauffé le marché immobilier à de nombreux endroits, entraînant un risque accru de « bulle ».

Une bulle immobilière est une déviation forte et persistante du niveau des prix par rapport aux données fondamentales – comme le revenu, la croissance économique et la migration de la population.

Une bulle se caractérise par des périodes temporaires de forte demande, de faible offre et de prix gonflés, ce qui crée une instabilité sur le marché du logement – et l’économie dans son ensemble.

S’exprimant mercredi devant la commission économique du Parlement européen, M. Enria a déclaré que, bien que le nombre de prêts non productifs soit encore gérable, la qualité des actifs sous-jacents semble se détériorer.

Il a également déclaré que les prévisions des banques concernant les créances douteuses pourraient être trop optimistes.

Une bulle immobilière est une déviation forte et persistante du niveau des prix par rapport aux données fondamentales – comme le revenu, la croissance économique et la migration de la population.

Une bulle se caractérise par des périodes temporaires de forte demande, de faible offre et de prix gonflés, ce qui crée une instabilité sur le marché du logement – et l’économie dans son ensemble.

S’exprimant mercredi devant la commission économique du Parlement européen, M. Enria a déclaré que, bien que le nombre de prêts non productifs soit encore gérable, la qualité des actifs sous-jacents semble se détériorer.

Il a également déclaré que les prévisions des banques concernant les créances douteuses pourraient être trop optimistes.

LIRE LA SUITE : Panique de la zone euro : Bruxelles terrifiée alors que l’inflation suscite des craintes d’effondrement

Selon UBS, la raison de la hausse constante des prix de l’immobilier peut être attribuée à la disponibilité croissante de prêts bon marché.

Le nombre de prêts hypothécaires en cours a également augmenté à un rythme croissant presque partout ces dernières années.

Un durcissement des normes de prêt pourrait donc stopper brutalement la flambée des prix, a déclaré la banque.

Mais selon UBS, la pandémie de COVID-19 y a également joué un rôle important.

Pendant les fermetures, vivre dans les grandes villes est devenu moins attrayant, ce qui signifie que l’activité économique s’est déplacée vers des régions moins peuplées et loin des zones urbaines, provoquant un renversement de tendance remarquable sur le marché du logement.

De mi-2020 à mi-2021, les prix de l’immobilier ont augmenté plus rapidement dans les zones non urbaines que dans les villes pour la première fois depuis le début des années 1990.

Claudio Saputelli, membre du conseil d’administration responsable de l’immobilier chez UBS, a déclaré: « La pandémie de corona a repoussé de nombreuses personnes dans leurs quatre murs.

« Cela a accru l’importance de l’espace de vie et a entraîné une plus grande volonté de payer des prix plus élevés pour l’immobilier résidentiel. »

Les conditions de financement se sont également améliorées, avec des taux d’épargne plus élevés et des marchés boursiers en plein essor ayant libéré des fonds propres supplémentaires.

Selon la banque, les prix des logements ont augmenté dans toutes les villes analysées, à quatre exceptions près : Milan, Paris, New York et San Francisco.

Cinq villes ont enregistré une croissance des prix à deux chiffres : Moscou, Stockholm et les villes du Pacifique de Sydney, Tokyo et Vancouver.

Leur rapport montre que la croissance des prix corrigés de l’inflation pour les propriétés résidentielles s’est accélérée pour atteindre une moyenne de 6% de la mi-2020 à la mi-2021 – la plus forte augmentation des prix depuis 2014.

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg.