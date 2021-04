La zone euro hantée par des «faillites fantômes» alors que 200 000 entreprises sont en danger – la sonnette d’alarme retentit | Monde | Nouvelles

Des centaines de milliards d’euros ont été consacrés à des mesures de soutien pour aider les entreprises de tout le continent à rester en vie, limitant ainsi le nombre de faillites au cours de l’année écoulée. Au cours du troisième trimestre de 2020 (juillet à septembre), les faillites ont diminué de près d’un cinquième par rapport à 12 mois plus tôt. Mais les recherches de la Bank of America ont sonné l’alarme, les analystes avertissant que le nombre d’entreprises en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie pourrait plonger jusqu’à trois pour cent avant la fin de 2022 alors qu’elles luttent pour leur survie.

La modélisation du rapport utilise les chiffres de population des entreprises d’Eurostat pour 2018 et estime que 76000 entreprises pourraient s’effondrer en Espagne, ainsi que 59000 en France, 57000 en Italie et 27000 en Allemagne.

Ces pays représentent les quatre plus grandes économies de l’UE, d’une valeur totale de 7,2 billions de livres sterling.

Alessandro Infelise Zhou et Ruben Segura-Cayuela, qui ont co-écrit le rapport, ont averti: «Les faillites signalées peuvent rester des« fantômes »pour le moment, mais des cicatrices économiques à plus long terme peuvent nous attendre au coin de la rue.

«Les dommages à plus long terme aux entreprises allemandes semblent relativement contenus, tandis que l’Espagne semble bien plus en difficulté.

«Nous sommes très préoccupés par le fait que les faillites« fantômes »pourraient se traduire par une population d’affaires marquée dans les années à venir.

“Une reprise économique incomplète dans tous les pays est l’ingrédient parfait pour un écart persistant dans la population des entreprises, avec des implications importantes pour l’emploi et le dynamisme économique à moyen et long terme.”

L’économie espagnole semble particulièrement vulnérable car elle dépend fortement du tourisme, qui a été durement touché lors de la pandémie de Covid au cours de l’année écoulée.

En février, la banque centrale du pays pourrait faire faillite plus des deux tiers des entreprises d’hôtels, de restauration et de loisirs à moins d’un retour rapide des touristes vers la destination de vacances populaire.

Les entreprises de toute l’Europe ont été soutenues par une combinaison de garanties de prêts, de moratoires sur les administrations et de soutien aux salaires des travailleurs, mais le rapport avertit que le soutien ne durera pas longtemps.

La recherche a ajouté: «Les mesures de soutien transitoires ont joué un rôle crucial dans la réduction des faillites signalées, mais tout revirement prématuré de la politique est susceptible d’aggraver les cicatrices à long terme de l’économie de manière significative.

Il s’agit du dernier avertissement après que la Banque centrale européenne a sonné l’alarme lorsqu’elle prévoyait «qu’un nombre important d’entreprises pourraient être obligées de déclarer faillite si les mesures sont levées trop tôt ou si les conditions de crédit bancaire se durcissent».

En mars, la banque centrale a accéléré les achats dans le cadre de son programme de relance de 1,85 billion d’euros pour soutenir la reprise financière.

Mais une troisième vague soudaine de Covid balayant rapidement l’Europe a vu les puissances françaises et allemandes resserrer les restrictions strictes de verrouillage.

Le gouvernement européen subira de nouvelles pressions croissantes en 2023, l’UE prévoyant de réintroduire des règles limitant les dettes à 60% du PIB.

L’économiste d’Oxford Economics, Nicola Nobile, a averti: «Il est nécessaire de repenser les règles budgétaires, car l’application du cadre budgétaire actuel à un futur paysage économique très différent entraînerait très probablement des erreurs politiques de longue durée.

«Alors que 2023 semble lointain, l’incertitude concernant le cadre budgétaire et les réponses individuelles des gouvernements nationaux pourraient entamer la reprise post-Covid et accroître les divergences entre les économies de la zone euro.»