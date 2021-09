La zone grise exploitée par Alonso avec son virage du premier tour · .

La détermination de Fernando Alonso à ne pas laisser ses rivaux prendre le dessus sur lui en exploitant les zones grises du livre de règles de la Formule 1 s’affichait au départ du Grand Prix de Russie.

Le pilote Alpine s’était déjà plaint que d’autres pilotes profitaient de la zone de dégagement au départ des courses. Plus tôt dans la saison, il a déclaré qu’il “se sentait un peu comme un idiot” pour “avoir respecté les règles”, affirmant que d’autres pilotes avaient gagné des positions grâce à lui en traversant des zones de dégagement au début des courses.

Avant le début de la course de dimanche, Alonso était clairement déterminé à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Au cours de ses tours de grille, il a exploré la zone de dégagement au virage deux, se familiarisant avec la route que les pilotes devaient emprunter pour rejoindre le circuit.

Les instructions du directeur de course Michael Masi aux pilotes étaient claires. Tout pilote qui ne parvenait pas à négocier le virage devait rejoindre la piste en passant à travers un ensemble de blocs de polystyrène positionnés dans la zone de dégagement.

Mais les règlements ont apparemment été rédigés dans l’espoir que tout conducteur qui se retrouverait dans le second tour aurait perdu du temps en traversant l’un des nombreux «bords de saucisses» placés au coin. Ils semblent ne pas tenir compte de la possibilité qu’un pilote vise intentionnellement à manquer le virage dès le premier tour.

De la sixième place sur la grille, Alonso était septième alors qu’il commençait à freiner pour le deuxième virage. Mais il n’a pas ralenti autant que ses rivaux. Avec plusieurs autres voitures à sa droite bloquant sa route dans le virage deux, Alonso savait qu’il y avait un moyen plus rapide dans les premiers virages : il a sauté du virage, a contourné le premier trottoir à saucisses et a mis l’accélérateur, négociant les blocs de polystyrène comme aussi vite qu’il le pouvait.

Alonso est revenu en piste à la troisième place mais n’a pas eu le même élan que les voitures derrière lui. Il était sans aucun doute également conscient du fait que le précédent obligeait les pilotes à abandonner toutes les positions qu’ils obtenaient en passant par le second tour dans un virage.

Dans le virage trois, il a brièvement levé la manette des gaz, permettant à George Russell de revenir devant lui. Lance Stroll l’a également emmené dans le virage quatre, laissant Alonso cinquième.

C’était toujours un gain net sur sa position avant le deuxième virage. Alonso était derrière Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton lorsqu’ils ont commencé à ralentir pour le virage deux, mais ne leur a pas cédé de position par la suite. Ricciardo a passé l’Alpine au premier tour, mais uniquement parce qu’Alonso était parti large en essayant de reprendre sa position sur Stroll.

Néanmoins, Masi était satisfait qu’Alonso s’était conformé aux règles et a nié qu’il s’était “échappé” en gagnant des positions dans la zone de ruissellement.

“Il ne s’en est pas sorti”, a insisté Masi à la demande de .. « Dans les deux premiers virages de n’importe quelle course, s’il y a des zones comme celle-là, les pilotes doivent revenir derrière le pilote derrière lequel ils sont entrés dans le virage, ce que Fernando a fait. Très rapidement.”

Il y a une zone grise ici, qu’Alonso a exploitée. Alors qu’il était derrière Ricciardo et Hamilton alors qu’ils freinaient pour le virage deux, il était devant quand ils ont commencé à tourner dans le virage. Mais Alonso aurait-il été devant eux s’il avait freiné assez fort pour tourner dans le virage serré, au lieu de négocier la route la plus rapide à travers la zone de dégagement ?

Trois autres pilotes ont coupé le départ au premier tour mais contrairement à Alonso, tous ont pris la décision beaucoup plus tard que lui et avaient donc déjà considérablement ralenti. Pierre Gasly s’échappe en milieu de corner, Antonio Giovinazzi est touché par Mick Schumacher et Max Verstappen fait lui aussi un trip sur les saucissons.

Le précédent sur la manière dont ces incidents sont traités a été établi en 2019 lorsque Sergio Perez a été pénalisé après avoir gagné des places en passant par le second tour au Paul Ricard. Sur cette base, Masi était satisfait de la façon dont les quatre pilotes ont rejoint la piste dimanche.

“Perez a été pénalisé en coupant efficacement de trois à cinq – la chicane droite, gauche, droite – et nous avons dit à partir de ce moment-là, pour les premiers virages où cela se produit, soit l’équipe dit automatiquement à son pilote de redonner la position à l’endroit où ils sont entrés dans le coin, ou je suggérerais qu’ils rendent la position. Et nous avons examiné les quatre qui sont partis là-bas aujourd’hui et tous les quatre ont fait exactement cela.

Les règles de la Formule 1 et le second tour à Sotchi ont été conçus pour pénaliser un pilote qui tentait de franchir le virage et s’en est tiré. Il n’a pas été conçu pour un pilote suffisamment averti pour se rendre compte que prendre délibérément le second tour au lieu d’attaquer le virage pourrait en fait être l’option la plus rapide au premier tour.

Nul doute que les rivaux d’Alonso en auront pris note et nous pouvons nous attendre à en voir davantage sur d’autres circuits où la même opportunité existe. Si la Formule 1 veut s’assurer que les pilotes restent sur le circuit, elle doit rendre ses itinéraires de sortie plus lents que celui de Sotchi, ou installer plus de bacs à gravier.

