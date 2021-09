La zone ouest des chemins de fer indiens dépasse les 5 000 crores de recettes de fret en six mois ; des détails

En seulement six mois de l’exercice en cours, la zone Western Railway a franchi le cap de Rs 5000 crore de revenus de fret.

Dans une impulsion majeure à la devise « Hungry for Cargo », Indian Railways a lancé divers efforts, ce qui a abouti à une autre percée historique. En seulement six mois de l’exercice en cours, la zone Western Railway a franchi le cap de Rs 5000 crore de revenus de fret. Selon un communiqué de presse publié par Western Railways, la zone a réalisé un chiffre d’affaires d’environ Rs 5 040 crore au cours de la période du 1er avril 2021 au 27 septembre 2021, enregistrant une croissance de près de 20% par rapport à la période correspondante de l’année précédente. Le communiqué indique en outre que les revenus provenant d’articles tels que le sel industriel, le charbon, le ciment, l’automobile et les conteneurs ont montré une tendance à la hausse par rapport à la même période de l’année dernière.

De plus, le chargement d’articles non traditionnels tels que la bentonite, le gypse, le carbonate de sodium, la bauxite affichent également une croissance positive du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière. Grâce aux efforts de marketing agressifs des EDR, la zone Western Railway a été en mesure d’attirer un nouveau trafic sous la forme de nouveaux clients/destinations/stations d’origine/produits, générant ainsi des revenus supplémentaires de 332,86 crores de Rs. Dans le but d’augmenter les revenus, le transporteur national prévoit un changement de paradigme dans les politiques telles que la gestion des services RO-RO, les propositions de gare à gare ainsi que l’octroi de concessions de fret, pour l’exercice en cours.

Selon Western Railways, la zone a transporté des marchandises pesant plus de 1,41 lakh tonne à travers 360 trains spéciaux de colis du 1er avril au 27 septembre 2021, qui comprenaient des produits agricoles, du matériel médical, des médicaments, du lait, du poisson, etc. le transport a été d’environ Rs 49,61 crores.

De plus, pas moins de 90 trains Milk Special ont été exploités par le chemin de fer zonal, avec une charge de plus de 63 000 tonnes et une utilisation à 100 % des wagons. De même, pas moins de 106 trains de colis spéciaux COVID-19 ont également été acheminés avec une charge d’environ 20 382 tonnes pour transporter des fournitures essentielles. De plus, 75 râteaux dentelés transportant près de 35 000 tonnes ont également été exploités avec une utilisation à 100 %. Outre 89 trains Kisan Rail ont également été acheminés avec une charge de plus de 22 500 tonnes au cours de cette période en provenance de diverses divisions.

