La zone ouest des chemins de fer indiens récupère Rs 12 crore de voyages sans billet et irréguliers en quatre mois ; détails

Conformément aux directives du gouvernement de l’État, le personnel de vérification des billets des chemins de fer indiens est investi du pouvoir d’imposer des amendes aux passagers qui voyagent sans porter de masques faciaux.

Indian Railways collecte des sommes considérables auprès des passagers sans billet ! Au cours des quatre premiers mois de l’exercice en cours, c’est-à-dire d’avril 2021 à juillet 2021, la zone Western Railway a effectué des contrôles réguliers au cours desquels environ 2,34 lakh de voyages sans billet / irréguliers, y compris des bagages non réservés, ont été détectés. Cela a entraîné une récupération de Rs 12 crore. Selon un communiqué publié par Western Railways, trois cas de transfert de billets réservés ont été détectés au cours de la période et un montant de Rs 4 580 a été réalisé. En dehors de cela, 127 mendiants ainsi que 156 colporteurs non autorisés, etc., ont été appréhendés, dont 21 ont été inculpés et 5 370 Rs ont été perçus en tant que droits de chemin de fer, selon le communiqué.

Selon Western Railways, jusqu’à 135 personnes ont été poursuivies et condamnées à une amende, dont un montant de Rs 53 470 a été récupéré in fine. Conformément aux directives du gouvernement de l’État, le personnel de vérification des billets des chemins de fer indiens est investi du pouvoir d’imposer des amendes aux passagers qui voyagent sans porter de masques faciaux. En conséquence, au cours de la période du 17 avril 2021 au 31 juillet 2021, jusqu’à 6 796 cas de voyageurs ferroviaires sans masques ont été détectés et auprès d’eux, un montant de Rs 13 54665 a été récupéré comme amende, a indiqué la zone.

La zone des chemins de fer de l’Ouest a exhorté le grand public qu’à l’exception des catégories de passagers approuvées par le ministère des Chemins de fer et identifiées par le gouvernement de l’État, les autres sont priés de ne pas se précipiter vers les gares. En outre, il a ajouté qu’afin d’éviter tout type de désagrément, toutes les catégories autorisées de voyageurs ferroviaires doivent voyager avec des billets de train appropriés et valides. De plus, ils doivent être munis de cartes d’identité valides et toujours voyager avec des masques. Le chemin de fer zonal de l’Ouest a également demandé à tous les passagers ferroviaires de suivre les protocoles médicaux et sociaux requis par le gouvernement pour la pandémie de Covid-19.

