La zone ouest des chemins de fer indiens transporte 8 millions de tonnes de marchandises du 1er avril au 10 mai; des détails

La zone Western Railway a fait circuler 98 trains de colis entre le 1er avril 2021 et le 10 mai 2021 pour transporter des articles essentiels vers diverses régions de l’Inde.

Dans le but de maintenir l’approvisionnement en produits essentiels en mouvement, les trains spéciaux de fret et de colis des chemins de fer indiens traversent continuellement le pays. Dans le prolongement de cela, la zone Western Railway a exploité 98 trains de colis entre le 1er avril 2021 et le 10 mai 2021 pour transporter des articles essentiels vers diverses régions de l’Inde. Le chargement des trains de marchandises, au cours de cette période, a enregistré 8 millions de tonnes contre 5,22 millions de tonnes à la période correspondante de l’année dernière, soit une augmentation de 53,26 pour cent. Selon un communiqué de presse publié par Western Railways, du 1er avril au 10 mai, la zone à travers ses différents trains spéciaux colis a transporté des articles pesant plus de 36 mille tonnes, qui comprenaient des produits agricoles, du lait, du matériel médical, des médicaments, du poisson, etc. .

Selon les chemins de fer zonaux, les revenus générés par ce transport d’articles essentiels ont été d’environ Rs 12,44 crore. Pas moins de 20 trains spéciaux pour le lait étaient exploités par les chemins de fer occidentaux, avec une charge de plus de 14 000 tonnes et une utilisation à 100 pour cent des wagons. De même, pour transporter des produits essentiels, 23 trains de colis spéciaux COVID-19 ont également été utilisés avec une charge d’environ 4593 tonnes. En plus de cela, pas moins de 17 andaineurs dentelés transportant 8 814 tonnes ont été exploités avec une utilisation à 100%. Au cours de cette période, 38 trains Kisan Rail d’une charge d’environ 8733 tonnes ont également été exploités à partir de différentes divisions afin d’aider les agriculteurs à trouver de nouveaux marchés pour leurs produits agricoles ainsi que pour son transport économique et rapide.

Entre le 1er avril et le 10 mai, un total de 3837 râteaux de trains de marchandises ont été exploités par la zone ferroviaire, transportant 8 millions de tonnes de fournitures essentielles. Pas moins de 8464 trains de marchandises ont été échangés avec d’autres zones ferroviaires, dans lesquelles 39 413 trains ont été remis et 39 270 trains ont été pris en charge à divers points d’échange. Afin d’encourager les clients de fret existants et probables à transporter leurs marchandises par les chemins de fer indiens grâce aux incitations introduites par la Commission des chemins de fer pour un transport rapide, économique, en vrac et fiable de leurs articles, les unités de développement des Zone ferroviaire ajoutée.

