L’A52s 5G de Samsung améliore les performances de l’A52 et ajoute une nouvelle couleur

L’A52s 5G est une mise à niveau de la base A52 5G. La nouveauté est un processeur Snapdragon 778G plus rapide et une couleur Awesome Mint. Il sera lancé au Royaume-Uni le 3 septembre.

Samsung a annoncé mardi l’A52s 5G, une mise à jour mineure de l’A52 5G d’origine qui introduit un processeur plus rapide et un nouveau coloris Awesome Mint.

L’A52s 5G est équipé de la puce Snapdragon 778G de Qualcomm, au lieu de la 750G d’origine. Le 778 devrait être suffisamment puissant pour gérer la vidéo 4K HDR. La couleur Awesome Mint rejoint les options existantes en noir, blanc et violet.

Les spécifications générales du téléphone incluent un écran Super AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz et quatre caméras arrière avec objectifs larges, ultra-larges, téléobjectif et macro, bien que seul l’objectif large dispose d’une stabilisation optique de l’image. De même, alors que le capteur large de l’appareil photo est évalué à 64 mégapixels, la taille du capteur diminue jusqu’à 5 pour la macrophotographie. La caméra selfie frontale est une unité de 32 mégapixels.

Les autres points forts incluent une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W, des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et une résistance à la poussière et à l’eau IP67. Le téléphone de base dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, ainsi que de la prise en charge des cartes microSD jusqu’à 1 To. Une version 8 Go/256 Go devrait être disponible, bien que Samsung n’ait pas précisé quand ni à quel prix.

Le téléphone semble jusqu’à présent être uniquement au Royaume-Uni, bien que cela puisse changer. Les précommandes commencent le 24 août pour 409 £ avant une date de lancement le 3 septembre.