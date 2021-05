L’AAP allègue la corruption au ministère de l’Éducation de l’Uttar Pradesh ; Varanasi, la circonscription du PM Modi également sur la liste

Le ministre de l’Éducation de base du gouvernement de Yogi Adityanath, Satish Dwivedi, a été sous le feu de l’opposition.

Poursuivant son attaque contre le gouvernement dirigé par Yogi Adityanath dans l’Uttar Pradesh, le chef du parti Aam Aadmi et député du Rajya Sabha, Sanjay Singh, a allégué la corruption dans le département de l’éducation de base de l’Uttar Pradesh. S’adressant à une conférence de presse aujourd’hui, Sanjay Singh a allégué que le crore de Rs 9 avait été retiré des fonds destinés à Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya à un moment où ces écoles étaient fermées en raison de la pandémie COVID-19. « Vous serez surpris de savoir. Entre le 11 février et le 31 mars, Kasturba Gandhi Balika Awasiya Vidyalaya, qui s’adresse aux filles appartenant à une caste programmée, à une tribu programmée, à une classe arriérée et à l’éducation des enfants appartenant aux classes défavorisées, a été fermée en raison de la pandémie de COVID. Mais pendant cette période, de l’argent a été retiré pour fournir le repas, les fruits, les légumes, le lait, les savons, l’huile, la papeterie aux élèves qui n’étaient même pas présents dans les écoles fermées », a déclaré Singh.

Il a déclaré qu’à un moment où les pauvres de l’État se débattaient et perdaient la vie à cause de la pandémie, l’escroquerie a eu lieu sous la direction du ministre de l’Éducation de base, le Dr Satish Dwivedi. Sanjay Singh a affirmé que 9 crores de roupies avaient été retirés des fonds des écoles malgré la présence nulle d’étudiants.

« Rs 84 lakh ont été retirés à Bareily, Rs 74 lakh à Bijnor, Rs 68 lakh à Devariya, Rs 31 lakh à Fatehpur, Rs 18 lakh à Ghaziabad, Rs 96 lakh à Gonda, Rs 31 lakh à Kashi Ram Nagar, Rs 23 lakh à Mau, Rs 26 lakh à Meerut, Rs 39 lakh à Muradabad, Rs 76 lakh à Pratapgarh, Rs 63 lakh à Rae Bareily, Rs 38 lakh à Sant Kabir Nagar, Rs 26 lakh à Shravasti, Rs 46 lakh à Sonbhadra, Rs 44 lakh à Sultanpur, 47 lakh Rs à Unnao et 37 lakh Rs dans la circonscription du Premier ministre Varanasi », a-t-il déclaré en lisant une lettre envoyée aux responsables de l’éducation de base par le directeur général de l’Éducation.

सतीश द्विवेदी के विभाग का बड़ा कारनामा कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों की उपस्थिति शून्य लेकिन फिर भी 18 ज़िले में भोजन और स्टेशनरी के नाम पर निकाल लिये गये 9 करोड़ रु योगी जी मंत्री अधिकारी जेल जाएँगे या सब ठंडे बस्ते में। pic.twitter.com/je5LNVcdBT – Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) 31 mai 2021

Il a affirmé que Satish Dwivedi est le ministre en charge de Sonbhadra et que de l’argent a également été retiré dans ce district.

Satish Dwivedi a été attaqué par l’opposition ces dernières semaines après qu’il est apparu que son frère avait été nommé enseignant par le gouvernement alors que plusieurs transactions foncières sous-payées ont fait surface au nom de sa mère et de son frère.

23 लाख 61 हज़ार की ज़मीन 8 लाख में चाहिये तो आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बन जाइये।

ज़मीन मंत्री सतीश द्विवेदी ने अपने माता जी के नाम ख़रीदी है।

जी आपकी सरकार तो बहुत सख़्त है लॉकडाउन तोड़ने पर सब्ज़ी वाले को पीटकर मार देती है।

नही दिखता? pic.twitter.com/U3FoYaNbm2 – Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) 28 mai 2021

«Si vous voulez une terre de Rs 23 lakh 61 000 pour seulement Rs 8 lakhs, alors devenez ministre dans le gouvernement Adityanath. Le ministre Satish Dwivedi a acheté cette terre au nom de sa mère. Adityanath ji, votre gouvernement est très strict et il bat à mort le vendeur de légumes pour avoir rompu le confinement. Ne voyez-vous pas ce ministre corrompu ? a déclaré Sanjay Singh en partageant le document d’accord foncier présumé.

Il a également partagé un autre document d’achat de terrain affirmant que le frère de Satish Dwivedi a acheté un terrain d’une valeur de Rs 20 lakh 86 000 pour seulement Rs 12 lakhs.

बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के ज़मीन घोटाले की शिकायत लोकायुक्त से की मंत्री के एक और भाई अनिल कुमार का कारनामा 20 लाख 86 हज़ार की ज़मीन 12 लाख में ख़रीदी इनका व्यवसाय कृषि है ज़ाहिर सी बात है मंत्री के भाई हैं तो किसानी में फ़ायदा फ़ायदा हुआ ही ही में फ़ायदा फ़ायदा ही ही होगा. pic.twitter.com/cu062BvgLy – Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) 31 mai 2021

Le gouvernement du BJP dans l’Uttar Pradesh et le ministre de l’Éducation de base lui-même n’ont pas encore répondu à ces allégations.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.