L’AAP contestera les 68 sièges dans les sondages de l’Himachal Pradesh de l’année prochaine, envisage le 6e État pour étendre son empreinte

in

Le parti Aam Aadmi a annoncé lundi qu’il contesterait les 68 sièges de l’Assemblée de l’Himachal Pradesh, où des élections devraient avoir lieu en novembre 2022.

Voyant l’expansion de ses empreintes au-delà de la capitale nationale, le parti Aam Aadmi a annoncé lundi qu’il contesterait les 68 sièges de l’Assemblée de l’Himachal Pradesh, où des élections devraient avoir lieu en novembre 2022.

« Le Parti Aam Aadmi (AAP) contestera les 68 sièges aux élections de l’Assemblée de l’Himachal Pradesh en novembre 2022. Il s’agit du 6e État après l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, le Pendjab, le Gujarat et Goa où l’AAP se présente aux élections de l’Assemblée », a déclaré l’AAP Himachal Pradesh dans -Charger Ratnesh Gupta.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.