L’AAP prévoit Tiranga Yatra à Ayodhya le 14 septembre, susceptible de s’arrêter au temple Ram et à Hanumangarhi

L’AAP sortira un “Tiranga Yatra” à Ayodhya le 14 septembre et fera probablement des arrêts au temple Ram Lalla et à Hanumangarhi.

Le parti Aam Aadmi, dirigé par le vice-ministre en chef de Delhi Manish Sisodia et le député de Rajya Sabha Sanjay Singh, devrait sortir un « Tiranga Yatra » à Ayodhya le 14 septembre et devrait faire des arrêts au temple Ram Lalla et à Hanumangarhi.

Les dirigeants du parti ont déclaré que le message derrière la yatra est de distinguer le cadrage du parti de l’identité hindoue, de la religion et du nationalisme en des termes « très différents » de la version « conflictuelle » du BJP.

