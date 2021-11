L’AAP se fait troller sur les réseaux sociaux après que le Delhi Jal Board ait pulvérisé de l’eau à Yamuna pour dissiper la mousse toxique

La décision du DJB d’arroser d’eau la rivière a amusé les internautes en provoquant plusieurs réactions hilarantes.

Sous le feu de l’opposition et sur les réseaux sociaux pour son incapacité à nettoyer la Yamuna, le gouvernement de Delhi est passé à l’action mercredi, prenant plusieurs mesures immédiates pour garder les rives de la Yamuna propres pour Chhath Puja. Alors qu’il a placé des barricades en filet de bambou dans la rivière pour éloigner la mousse toxique, il a également déployé des bateaux et envoyé des employés pour asperger d’eau la Yamuna pour dissiper la mousse toxique. L’opposition BJP a critiqué le gouvernement AAP après que plusieurs photos et vidéos de personnes se tenant dans l’eau de la rivière jusqu’aux genoux au milieu d’une mousse toxique et offrant une oblation au dieu Soleil sont devenues virales. Le gouvernement de la ville a mis en place 800 ghats de fortune à travers Delhi pour que les fidèles puissent effectuer les rituels.

Le chef de l’AAP, Raghav Chadha, avait auparavant blâmé l’Haryana et l’Uttar Pradesh pour la mousse toxique dans la Yamuna. En janvier de cette année, le gouvernement de Delhi avait déclaré au National Green Tribunal que la modernisation des usines de traitement des eaux usées (STP) dans l’Uttar Pradesh, l’Haryana et Delhi réduirait considérablement la formation de mousse dans la Yamuna et que le processus prendra de trois à cinq ans, selon la disponibilité des terres et des fonds.

#REGARDER | « Nous aspergeons d’eau la Yamuna pour dissiper la mousse toxique », déclare Ashok Kumar, employé du Delhi Jal Board pic.twitter.com/4waL2VsM7T – ANI (@ANI) 10 novembre 2021

Cependant, la décision du DJB d’arroser la rivière d’eau a amusé les internautes car ils ont suscité plusieurs réactions hilarantes.

Regarde:

Le porte-parole de BJP UP a plaisanté: « Quand vous élisez Jindal Quota IITian! »

Quand vous élisez Jindal Quota IITian ! ??? – Prashant Umrao (@ippatel) 10 novembre 2021

À Tamizhnadu, nous avons eu une fois un scientifique de Thermocol.. je pensais qu’il était brillant.. non, ce gars est génial! au-delà de la science da ceci. – shyam sundar (@Shyamoffi) 10 novembre 2021

Delhi Jal Board à Yamuna Pollution: pic.twitter.com/9bkiekrggs – Vikas Trivedi (@1vikastrivedi) 10 novembre 2021

Merci @ArvindKejriwal ji. Brillante initiative. Très scientifique. Vous venez de résoudre un problème menaçant l’humanité pour les terriens. Candidat fort au prochain prix Nobel ? – Abhinav Khare (@iabhinavKhare) 10 novembre 2021

Gouvernance de l’IITan – Prateek som (@Prateeksom2) 10 novembre 2021

केजरीवाल को ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ते तापमान को कम करने के लिए सूर्य कर पानी का करवाना चाहिए — ??????? (@thepradeep01) 10 novembre 2021

La solution de Delhi pour résoudre la #Pollution de l’air, la toxicité de Yamuna et le brûlage des chaumes ???? pic.twitter.com/6lKGY5WF6n – Monica Jasuja (@jasuja) 10 novembre 2021

Aur kejriwal IITian hai ???????? pic.twitter.com/INMrTWwQiD — Priyamvada???????????? (@Priyamvada22S) 10 novembre 2021

pic.twitter.com/qBjSH6TU3Z – Dr Ajayita (@DoctorAjayita) 10 novembre 2021

Assez proche ???? pic.twitter.com/SutC8m8tzl – Abhi (@BackBencherr7) 10 novembre 2021

pic.twitter.com/8it9WmRfOv — Sgt Dharmendra Sinha Rtd. (@DharmenSinha) 10 novembre 2021

Joli. pic.twitter.com/VDN44CgEpM – Viraj Thakkar (@virajthakkar285) 10 novembre 2021

Shat shat naman. Seul un IITian devenu politicien peut avoir une idée aussi splendide. Les haineux diront que c’est une arnaque. Mais nous savons que l’eau élimine les impuretés, alors oui, Kejriwal a raison. Nous devrions asperger d’eau toutes les rivières pour les nettoyer. ???????????? – Twinkle (@veda_padma) 10 novembre 2021

Le conseil d’administration de Jal est dirigé par un CA de grande gueule qui avait l’habitude de crier sur chaque panéliste avec une personnalité éthique importante. ???? — Ratan Sharda ???????? शारदा (@RatanSharda55) 10 novembre 2021

Cela ne fera que dissoudre la mousse dans l’eau et la retirer d’être maladroitement visible. Il réapparaîtra bientôt. La solution réside dans le fait de ne pas laisser les substances toxiques se déverser dans la rivière. – ???????? BN Sharma, IG (retraité) (@BholaNath_BSF) 10 novembre 2021

Selon les experts, la principale raison de la formation de mousse dans la Yamuna est la teneur élevée en phosphate des détergents utilisés dans les industries de la teinture, les dhobi ghats et les ménages à Delhi, Haryana et Uttar Pradesh.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.