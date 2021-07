L’AAPL passe de près de 150 $ à 142,45 $ en raison des craintes liées au COVID-19

Cela fait moins d’une semaine qu’une succession de records a vu l’action Apple clôturer à 150 $, mais les investisseurs ont vu l’AAPL chuter à 142,45 $ au cours des derniers jours.

L’AAPL a atteint 149,76 $ le 15 juillet avant d’amorcer une baisse qui s’est accélérée hier…

AAPL a connu une succession de 30 records entre avril et juillet de cette année, dont trois en une seule semaine.

Cependant, la variante Delta de COVID-19 a suscité de nouvelles inquiétudes concernant l’économie, déclenchant une baisse mondiale des cours des actions, rapporte le Financial Times.

C’est cette variante qui a conduit Apple à reporter d’au moins un mois son retour prévu au bureau.

FXStreet rapporte qu’AAPL a suivi la chute du Nasdaq.

Le rapport sur les logiciels espions Pegasus a également probablement joué un rôle, suggère le site.

Comme c’est souvent le cas en bourse, le sentiment semble jouer un rôle plus important que la logique. Apple s’en est extrêmement bien sorti pendant les fermetures pandémiques, avec une demande record de matériel pour le travail et les études à domicile, de sorte qu’un verrouillage renouvelé ne serait probablement pas une mauvaise nouvelle pour la société.

Cela signifie cependant qu’atteindre cette évaluation de 150 $ peut maintenant être loin.

L’action Apple reste dans une forte tendance haussière, mais l’objectif final à court terme semble un peu plus discutable maintenant que le marché au sens large s’est redressé. Nous sommes maintenant derrière la période la plus haussière de l’année, les deux premiers mois de juillet, et nous nous dirigeons vers la saison des résultats avec des valorisations élevées. Peuvent-ils être soutenus ? Les banques d’investissement ont certainement produit de bons résultats, et ce sera bientôt le tour des titans de la technologie. Cependant, des résultats solides ne signifient pas nécessairement des cours boursiers élevés. Au deuxième trimestre, les résultats d’Apple ont dépassé de plus de 40 % les attentes des analystes de Wall Street, mais l’action a chuté dans les jours et les semaines qui ont suivi les résultats.