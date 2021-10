L’AAVE est bloquée aux côtés du secteur DeFi et nous ne verrons peut-être pas de reprise à court terme

Il semble qu’octobre ait durement touché les principaux cryptos du secteur DeFi, où AAVE se démarque initialement, qui a connu des fluctuations moins prononcées que celles de Bitcoin ou Shiba Inu ; Il n’a même pas laissé de retour « intéressant » à ses investisseurs ces derniers jours ; Et ce malgré le fait que le marché soit haussier et que diverses crypto-monnaies aient déjà été pompées.

Avant d’entrer dans les détails, rappelons qu’AAVE se négocie actuellement à 296,68 $ et enregistre une perte sur les dernières 24 heures de 0,865%, bien qu’elle accumule un gain sur les 7 derniers jours de 6,33% selon CoinMarketCap.

Le marché continue de monter et l’AAVE stagne en raison du faible intérêt des investisseurs

Tout d’abord, il est important de considérer qu’il y a eu une légère désaffection des investisseurs pour le secteur DeFi ; Cela affecte négativement le jeton AAVE, car il appartient à ce groupe et en est l’un des plus importants. De plus, comme le montrent les graphiques, le volume des échanges avec l’AAVE a drastiquement diminué ; confirmant également la perte d’intérêt de la part des investisseurs.

D’autre part, malgré le fait que le graphique du volume social est resté au-dessus des normes normales, un aspect préjudiciable est le fait que le nombre d’adresses DeFi n’a pas continué à augmenter ; situé en dessous de 100K. Inutile de dire que ce sont des données importantes, que lorsqu’elles cessent de croître, elles constatent la faible attrait des investisseurs pour le secteur de la finance décentralisée.

A noter que le montant des ventes du token AAVE sur les bourses a également augmenté ; ce qui pourrait finir par provoquer une plus grande pression commerciale pour les prochains jours ; fait qui pourrait prendre le jeton pour abaisser les supports.

Analyse technique à court terme

Durant ces journées d’octobre, le token AAVE a connu une période de consolidation, respectant certains supports et résistances ; bien que du 15 octobre jusqu’au moment de la rédaction, un triple sommet se soit formé près de la résistance située à 326 $. Cela montre une faiblesse de la part des taureaux, et que clairement l’offre continue d’augmenter.

Si le nombre de tokens entrant sur les bourses continue d’augmenter, il est certain que l’on touchera le support le plus proche situé à 273$ ; car leur rendement est assez faible.

De plus, les bougies ont traversé la ligne médiane du canal ENV et un croisement a également été observé par les EMA 20 et 50 ; confirmant également la tendance baissière à court terme.

Analyse de l’AAVE sur une période de 4 heures. Source : TradingView.

Alors que les EMA et le canal ENV confirment la tendance baissière, le RSI traverse des territoires de survente et se situe à 45 points ; suggérant que la pression vendeuse continue de croître et que les chances de voir le jeton AAVE près du support situé à 273 $ sont de plus en plus élevées. Par conséquent, nous suggérons la prudence au cours des prochains jours; surtout si vous avez des positions dans cette crypto.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

