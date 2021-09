L’Aave s’est affaibli de 20% depuis début septembre. Invezz

in

Aave AAVE / USD s’est affaibli de 414 $ à moins de 305 $ depuis début septembre 2021, et le prix actuel oscille autour de 320 $. Le marché des crypto-monnaies reste sous pression ce vendredi, et si Bitcoin retombe en dessous du support de 45 000 $, cela ajouterait plus de pression sur l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Analyse fondamentale : les fondamentaux de cette crypto-monnaie continuent de s’améliorer

Aave est un protocole de marché de liquidité décentralisé non dépositaire auquel les utilisateurs peuvent participer en tant que déposants ou emprunteurs. Les déposants gagnent un revenu passif en fournissant des liquidités, tandis que les emprunteurs peuvent emprunter avec ce protocole de prêt DeFi populaire.

Aave a une offre encore plus limitée que Bitcoin ; fonctionne sur la blockchain Polygon, tandis que les propriétaires de pièces contribuent activement au sein de la communauté à ce protocole et à sa gouvernance. Aave a migré vers Polygon à partir de la blockchain Ethereum car Polygon résout mieux les problèmes de confirmations de blocage lentes et de frais de gaz élevés.

Aave a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année et est devenu un élément important du mouvement de la finance décentralisée (DeFi). Aave, Sushi, Curve et PoolTogether ont récemment annoncé une initiative d’adoption de DeFi de 100 millions de dollars avec une plate-forme mobile pour les applications financières du nom de Celo.

Ce partenariat vise à rendre les services DeFi accessibles à 6 milliards de personnes sur la planète qui possèdent un smartphone avec une connexion Internet. Une autre nouvelle positive est que SEBA Bank, une banque suisse agréée par la FINMA, a annoncé le mois dernier qu’elle étendait son offre de produits à DeFi avec un support supplémentaire pour Aave (AAVE) et Chainlink (LINK).

L’intérêt des investisseurs pour les actifs numériques augmente rapidement et beaucoup veulent aller au-delà du bitcoin. SEBA Bank offre aux investisseurs un accès personnalisé aux moteurs de rendement et aux avantages de diversification de cette nouvelle classe d’actifs », a déclaré Alistair Heggie, COO de SEBA Bank.

Les fondamentaux de cette crypto-monnaie continuent de s’améliorer, mais ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter de l’AAVE. Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ; Le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 43 000 dollars mardi et le prix de l’AAVE reste sous pression.

Analyse technique : Probablement pas le meilleur moment pour acheter AAVE

Le marché des crypto-monnaies perd de la valeur ce vendredi, le prix de l’Aave (AAVE) pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours, et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie. Il est également important de mentionner que Aave (AAVE) est corrélé avec le prix du Bitcoin, et pour cette raison, les commerçants devraient également avoir Bitcoin sur leur « liste de surveillance ».

Si le prix tombe en dessous du support de 300 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 280 $ ou même en dessous ; même ainsi, si le prix dépasse 350 $, nous avons notre chemin jusqu’à 370 $.

résumé

Aave (AAVE) a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets enregistrés au cours de la troisième semaine d’août et, d’un point de vue technique, le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore baisser dans les prochains jours. AAVE se négocie actuellement autour du niveau de 320 $, mais si le prix tombe en dessous du support de 300 $, ce serait un signal de « vente » fort.

