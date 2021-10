L’AAVE/USD est haussier pour les prochaines 24 heures

TL;Répartition DR

L’analyse des prix d’Aave est baissière aujourd’hui. AAVE/USD se dirige à nouveau vers une résistance de 310 $. Aave se négocie à 302 $.

Aave est actuellement dans une tendance baissière, avec une dynamique baissière faisant chuter les prix cette semaine. L’AAVE/USD est dans une forte tendance baissière depuis hier, faisant chuter le prix à des plus bas légèrement au-dessus de 300 $.

Graphique AAVE/USD sur 4 heures : AAVE cherche-t-il à casser plus haut ?

Aave est actuellement dans une tendance haussière, avec des hauts et des bas plus élevés en cours d’établissement. Le prix a atteint un creux local de 300 $ la semaine dernière après un nouveau sommet de 320 $. Cela signifie qu’il a reculé d’environ 16% par rapport au récent sommet, ce qui n’est pas rare pendant les marchés haussiers. Cette action sur les prix a créé un signal de retournement haussier, ce qui fait des creux une opportunité d’acheter dans la tendance haussière.

Le prix est également au-dessus de la ligne de conversion, renforçant à nouveau la tendance haussière. Il a terminé un recul par rapport aux sommets récents (marqués d’une flèche) et est de retour à la hausse. Cependant, le marché doit être conscient qu’il existe certains obstacles pour résister au mouvement haussier, en particulier le niveau de résistance de 310 $.

Le sommet le plus récent a été de 320 $, ce qui est juste en dessous de ce niveau (EMA50). Cela signifie qu’il y a de fortes chances que le prix d’Aave connaisse un test de résistance de 310 $. En cas de succès, la prochaine cible serait au niveau de Fibonacci de 61,8% de retracement de l’ensemble du marché baissier – environ 3 500 $.

Cependant, si Aave ne parvient pas à franchir cette barrière, il pourrait à nouveau se consolider autour du support à 300 $.

Graphique AAVE/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix de l’Aave a eu du mal à atteindre de nouveaux sommets ces dernières semaines. Après avoir atteint un sommet légèrement plus élevé début octobre, alors qu’il s’échangeait à 310 $, le marché a connu une consolidation de plusieurs semaines.

Le plus haut de 310 $ a été testé deux fois et s’est avéré infructueux, entraînant un retracement d’environ 15 % et la formation d’un plus bas inférieur à environ 275 $. Depuis lors, la dynamique du marché a été du côté des acheteurs, poussant lentement AAVE vers le sommet actuel de 310 $.

Hier soir, les haussiers ont de nouveau poussé le mouvement des prix de l’Aave au-dessus de 310 $, avec un plus bas local plus bas se formant du jour au lendemain. Dans l’ensemble, nous prévoyons que l’AAVE/USD va casser plus haut aujourd’hui. Cependant, si le niveau de 310 $ est maintenu, nous pensons que la dynamique baissière se poursuivra la semaine suivante.

Analyse des prix Aave: Conclusion

Le prix de l’AAVE est très constructif, car une série de hauts et de bas locaux a été établie cette semaine, ramenant l’AAVE sous la résistance de 310 $. En conséquence, nous pouvons nous attendre à voir des gains plus importants au cours des prochaines 24 heures, ce qui pourrait entraîner un autre sommet.

