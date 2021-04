Lab on Wheels pour soutenir les enfants pauvres

L’accord des étudiants du DTU enseignant 44 enfants lakh est un pas vers l’amélioration de l’éducation.

Par Vivek K Singh

L’initiative «Lab on Wheels» lancée par le gouvernement de Delhi en collaboration avec le DTU est un grand pas en avant pour dispenser une éducation de qualité aux élèves des écoles publiques des zones rurales et des sections non privilégiées. Il facilitera la diffusion des connaissances aux enfants vivant dans des zones rurales et arriérées qui n’ont pas accès à des ressources telles que les smartphones, les ordinateurs portables et Internet pour suivre des cours en ligne.

L’accord des étudiants du DTU enseignant 44 enfants lakh est un pas vers l’amélioration de l’éducation. Grâce à cette initiative, les enfants pourront trouver leur propre chemin, implorer, réfléchir et comprendre leurs rêves. Cette formation les aidera à devenir prêts pour l’avenir et à réaliser leur rêve d’étudier dans des écoles d’ingénieurs réputées.

La science et la technologie sont une condition préalable à la croissance de toute nation. C’est le fondement sur lequel tous les secteurs – tels que la santé, l’éducation, les infrastructures, les communications, l’électricité, l’agriculture, l’aviation, les technologies de l’information et bien d’autres – se maintiennent et se développent, tout comme la nation et l’humanité. Des étapes telles que le «Lab on Wheels» aideront à introduire le tempérament scientifique chez les enfants.

L’auteur est co-fondateur et PDG de Careerera

